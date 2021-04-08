Apple'ın Bul özelliği üçüncü parti aygıtlarla güncellendi

Apple, uzunca bir süredir kendi cihazları için sunduğu Bul uygulamasını üçüncütaraf aygıtları destekleyecek şekilde genişletiyor. Araçtan yararlanacak ilk ürünlerden bazıları Belkin'inSoundform kulaklıkları ve ChipoloOneSpot ürün takipçisini içeriyor. Bu ürünler gelecek hafta başında satışa sunulacak ve Apple Bulİle Çalışır rozetiyle birlikte gelecek.

Apple Bul özelliği üçüncü taraf desteğiyle güncellendi.

Böylece Buluygulaması üzerinden cihazların konumu haritadan takip edilebilecek ve daha önce de olduğu gibi ses çalınabilecek. Ek olarak KayıpModu bir aygıtın ek olarak uzaktan kilitlenmesi de söz konusu.

Şirket ilk olarak Bul özelliğini WWDC2020'de üçüncü taraf geliştiricilere açacağını duyurdu. Ama artık süreç tamamlandı ve bugün gelinen noktada üçüncü taraf aygıtlar da destekleniyor.

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