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Teknoloji Beklenen olmadı Microsoftun Discord satın alması rafa kalktı
İNTERNET

Beklenen olmadı: Microsoft'un Discord satın alması rafa kalktı

Geçtiğimiz ay Microsoft'un Discord'u satın alacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Ama bugün gelinen noktada Discord satın alması rafa kalkmış gibi görünüyor. Zira Discord'un bu projeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Beklenen olmadı: Microsoftun Discord satın alması rafa kalktı
Discord

Kısa bir süre önce Microsoft'un sesli iletişim platformu Discord'u satın alabileceğine yönelik iddialar ortaya çıkmıştı. Hatta satın almanın 10 milyar dolardan daha yüksek bir rakama gerçekleşeceği de belirtilmişti. Discord'un kazanç elde etme konusundaki sorunları göz önünde bulundurulduğunda bu satın almanın gerçekleşebileceği ihtimali artmıştı.

Satın almanın gerçekleşmemesi birçok oyuncuyu sevindirdi. Zira birçok kullanıcı Microsoft satın alması sonrasında platformun bozulabileceğini düşünüyordu.
Satın almanın gerçekleşmemesi birçok oyuncuyu sevindirdi. Zira birçok kullanıcı Microsoft satın alması sonrasında platformun bozulabileceğini düşünüyordu.

Ancak bugün gelinen son noktada Discord'un satıştanvazgeçtiği belirtiliyor. Daha doğrusu projenin rafa kalktığı ifade ediliyor. Sesli iletişim platformu Discord'un şu anki mevcut sistemle devam edeceği gündemde.

Birçok kullanıcı, bu satın alma gerçekleşirse platformun bozulabileceğini düşünüyordu. Dolayısıyla özellikle oyunların karardan memnun olduğu söylenebilir.

Microsoft gelecek ay Discord'u satın alabilir
TEKNOLOJİ
Microsoft gelecek ay Discord'u satın alabilir

Microsoft sesli iletişim platformu Discord'u satın alabilir
TEKNOLOJİ
Microsoft sesli iletişim platformu Discord'u satın alabilir
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