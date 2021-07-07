Teknoloji Bilgisayarda FaceTime görüşmesi nasıl yapılır?
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Bilgisayarda FaceTime görüşmesi nasıl yapılır?

iOS 15, iPadOS 15 ve macOS Monterey işletim sistemleriyle birlikte FaceTime artık bilgisayar ve Android telefonlara geliyor. FaceTime üzerinden oluşturulan bağlantı karşı tarafa iletildiğinde görüntülü görüşme otomatik olarak başlatılabiliyor. Peki ama bilgisayarda FaceTime görüşmesi nasıl yapılır?

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Bilgisayarda FaceTime görüşmesi nasıl yapılır?
FaceTime

FaceTime, 10 yıldan uzun bir süredir Apple cihazlarına özel bir teknoloji olarak kaldı. Ancak iOS 15, iPadOS 15 ve macOS Monterey ile birlikte bu durum değişiyor. Böylece Windows yüklü sistemlerde ve Android akıllı telefonlarda FaceTime görüşmeleri yapılabiliyor.

Herhangi bir FaceTime araması oluşturmak için Apple cihazı hala gerekli. Ancak en azından farklı platformları tercih eden kullanıcılarla doğrudan sohbet etmek mümkün hale geliyor. Yeni FaceTime bağlantıları özelliği şu şekilde çalışıyor:

FaceTime'da bağlantı oluştur düğmesiyle bu işlem gerçekleştirilebiliyor.
FaceTime'da bağlantı oluştur düğmesiyle bu işlem gerçekleştirilebiliyor.

FaceTime bağlantısı oluşturma

Windows veya Android kullanan biriyle FaceTime aracılığıyla sohbet etmeden önce hızlı ve kolay şekilde bağlantı oluşturmak şart.

İlk olarak iPhone ya da iPad'lerden FaceTime uygulamasını açmak ve daha sonrasında 'Bağlantı Oluştur' düğmesine tıklamak gerekiyor. Ardından otomatik olarak Paylaşım sayfası açılıyor. Bağlantıyı istediğiniz yere yapıştırmak için Kopyala düğmesine dokunabilir ve ardından paylaşacağınız bir uygulama veya kişi seçebilirsiniz.

Daha sonra işiniz bittiğinde ise 'Yaklaşan' aramalar altındaki ana geçmiş listesinde FaceTime Bağlantı aramasını görebileceksiniz.

Bağlantıyı tekrar paylaşmanız gerekiyorsa veya silmek istiyorsanız aramadaki bilgi düğmesine dokunun. Bağlantı, elle kaldırılana kadar etkin kalması gerekiyor. Böylece FaceTime araması planlayabilirsiniz.

FaceTime'da bağlantıyı silme işlemi de oldukça basit.
FaceTime'da bağlantıyı silme işlemi de oldukça basit.

FaceTime bağlantısını kaldırma

Facebook Bağlantı aramaları, siz onları silene kadar kurulu olarak kalıyor. Yalnızca Apple cihazları tarafından kullanılacak olsa bile, ileri tarih için arama oluşturmanıza imkan tanıyor.

Gelecekteki bir FaceTime Bağlantı aramasını silmek için etkinlikte sola kaydırın ve Sil düğmesine dokunun. Onaylamak için de Bağlantıyı Sil düğmesiyle işlemi tamamlayın.

Böylece bilgisayardan da FaceTime'ı kullanmak mümkün hale geliyor.
Böylece bilgisayardan da FaceTime'ı kullanmak mümkün hale geliyor.

Android veya Windows kullanıcılarıyla sohbet etme

Windows yüklü bir bilgisayar ya da Android telefondan aramaya katılan herkes, tarayıcı pencerelerinde FaceTime aramalı web uygulamasına katılacaklarını varsayılan tarayıcılara yönlendiriyor. Oldukça iyi çalışıyor ama şimdilik sınırlı seçeneklerle kullanılabiliyor.

Windows / Android kullanıcısı, adını girdikten sonra bağlantıyı oluşturan Apple kullanıcısı, kişinin içeri alınmayı beklediğine dair bir bildirim alıyor.

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