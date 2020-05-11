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Teknoloji Bilim insanlarından nem haritası Yaşam sınırlarını aşıyor
BİLİM

Bilim insanlarından nem haritası: Yaşam sınırlarını aşıyor

Bilim insanları, dünyanın interaktif haritasını çıkararak üzerinde azami ısı ve nem kombinasyonlarını işledi. Çalışma, daha şimdiden dünyada yaşamanın mümkün olmadığı yerlerin olduğunu gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

SONUÇLARI YAYINLANDI

Bilim insanları, dünyanın interaktif haritasını çıkararak her bölge için ortalama hava sıcaklığına göre vücudun maruz kaldığı iklim yükünü daha iyi yansıtan azami ısı ve nem kombinasyonlarını işledi. Sonuçları Science Advances’de yayınlanan çalışma, şimdiden yaşamanın mümkün olmadığı yerlerin olduğunu ortaya koydu. İnsan vücudu nemle karışık sıcaktan daha fazla etkileniyor.

YAŞAM SINIRLARINI AŞTI

Dünyanın farklı noktalarında bulunan toplam 7 bin 877 meteoroloji istasyonunun 1979-2017 döneminde topladığı verileri analiz eden uzmanlar, aşırı değerlerin kısa süreli zirvelerini saptama imkanı tanıyan saatlik bazlı nokta verilere yoğunlaştı. Araştırmacılar, daha şimdiden dünyanın birçok yerinde iklim parametrelerinin periyodik olarak insanın yaşam sınırlarını aştığını saptadı.

KÜRESEL ISINMA İLE İLİŞKİLİ

Aşırı sıcaklık ve nem ataklarının gözlem süresi boyunca iki katına çıktığı ve sıklıklarının küresel ısınma ile doğrudan ilişkili olduğu saptandı. Tekrar eden olaylar Hindistan, Bangladeş ve Pakistan’ın büyük bir kısmında, Kuzeybatı Avustralya’da, Kızıldeniz ve Meksika Körfezi kıyılarında, Kaliforniya’da, Güneydoğu Asya, Güney Çin, subtropikal Afrika ve Karayipler’in bir kısmında kaydedildi.

Toplam 80 nokta belirlendi

  • Bilim insanları, özel ölçümle dünya genelinde ısının 33 derecenin üzerine çıktığı toplam 80 noktayı ortaya çıkardı, sonuçlarda meteoroloji istasyonlarının çoğunun beton ve asfalt birikiminin etkiyi daha da arttırdığı yoğun kentsel bölgelerde olmaması da dikkate alındı. Araştırmanın önde gelen isimlerinden Colin Raymond, “Bu ölçümler dünyanın bazı bölgelerinin dayanılamayacak bir ısıya var- masına beklenenden çok daha yakın olduklarını gösteriyor. Daha evvel bu bakımdan güvenlik payımızın çok daha fazla olduğu kabul edilirdi” ifadelerini kullandı.

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