BiP beklenen adımı attı: Mesajları taşıma özelliği geldi

WhatsApp, yıl başında duyurduğu yeni gizlilik sözleşmesinin kabulü için tarihi 15 Mayıs'a kadar uzattı. Sürenin tamamlanmasına günler kala yerli ve milli alternatifBiP yeni hamleler yapmaya devam ediyor.

Bu noktada yayınlanan son güncelleme, kullanıcıların diğer iletişim uygulamalarındaki sohbet geçmişlerini ve mevcut gruplarını kayıpsız şekilde aktarmasını sağlıyor. Ayrıca bu taşıma işlemiyle birlikte otomatik olarak gruplar oluşturuluyor ve eski uygulamalardaki içerikler tamamen BiP'e geçiyor.

Diğer sohbet uygulamalarından taşımak istediğiniz sohbetleri seçip Dışa Aktar seçeneğini kullanın, daha sonrasında Paylaş menüsünden BiP'i seçerek adımları takip edin ve işlemi sonlandırın.

Yerli uygulama, geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan birkaç güncellemeyle birlikte 'sadeleştirme' konusunda da çeşitli adımlar atmıştı. Özellikle Keşfet sekmesinin Daha Fazla menüsü altına dahil edilmesi ve arayüzde bir takım güncellemeler yapılması kullanıcılara olumlu yansımıştı. Bununla birlikte en fazla iletişim kurulan kişilerin sohbetlerinin pencerenin en üst kısmına sabitlenebiliyor olması da kolaylık sağlıyor.

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Standart metin mesajlaşmaya ek olarak sesli ve görüntülü görüşme veya bas-konuş özellikleri de sunan uygulama, acil durumlarda iletişim kurmayı ve sevdiklerinize konum göndermenizi sağlayan bir Acil Durum Butonu da barındırıyor. Ayrıca anlık çeviri özelliğiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla sohbet etme imkanı sunuluyor.

Konuyla alakalı olarak Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın da bir açıklaması var:

Mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve global kullanıcılara da ulaşan BiP, kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız sayesinde dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformların başında geliyor. Kullanıcılarından sadece fotoğraf galerisi, kamera ve konum gibi mesajlaşma amacı için gerekli noktalarda izin alan BiP, izin almak için herhangi bir dayatmada bulunmuyor. İsteyen herkes kişisel verilerini reklam, promosyon veya kampanya gibi pazarlama faaliyetleri için üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmadan BiP’i kullanabiliyor. İşte bu yüzden Türkiye’den ve dünya genelinden milyonlarca kişi diğer mesajlaşma uygulamalarını bırakarak BiP’e geçiş yapmaya devam ediyor. Rakiplerimizden çok önce hayata geçirdiğimiz 10 kişiye kadar HD kalitede grup görüntülü görüşme özelliğinin yanı sıra web ara yüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj ve uygulama içi para gönderme gibi özelliklerimiz sayesinde BiP kullananların sayısı katlanarak artıyor. Devreye aldığımız ‘Grup Taşıma’ özelliği ile kullanıcılarımızın BiP’e geçiş sürecini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Uygulamamıza kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda ayrıcalık sağlayacak yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz. REKLAM

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TEKNOLOJİ Yerli mesajlaşma uygulaması BiP yeni özelliklerle güncellendi

TEKNOLOJİ BiP kullanım kılavuzu: BiP nasıl kullanılır, neler yapılabilir?

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