BiP uygulaması 15 kişiye kadar görüntülü görüşme özelliğiyle güncellendi

Yerli iletişim uygulaması BiP, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Uzun süredir beklenen 'mesajları taşıma' sisteminin ardından bu kez de 15 kişiye kadar görüntülü görüşme özelliği hayata geçirildi. Böylece eskiye oranla çok daha fazla kişiyle uzaktan iletişim kurup yüksek çözünürlükte görüntülü görüşme yapmak mümkün oluyor.

BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı'nın konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

Rakip uygulamalardan çok önce hayata geçirdiğimiz grup görüntülü görüşme, web arayüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj, 106 dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi özelliklerimizin yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politika sayesinde uluslararası alanda en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri haline geldik. Bayram öncesinde bir yeniliği daha hayata geçirerek grup görüntülü görüşme özelliğimizdeki katılımcı sayısını 15’e yükselttik. Böylece kullanıcılarımıza bir bayram hediyesi vermek istedik. Önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler ve talepleri de dikkate alarak uygulamamızı fark yaratan yeni özelliklerle donatmaya devam edeceğiz. REKLAM

BiP uygulaması ayrıca Gece Modu ve Kaybolan Mesajlar gibi popüler özellikleri de sunuyor.

BiP'te mesajları taşıma özelliği nasıl çalışıyor?

WhatsApp'ın geçtiğimiz dönemlerde direttiği yeni gizlilik sözleşmesi birçok kullanıcının BiP'e yönelmesine katkı sağladı. Tabii bunda uygulamaya eklenen yeni özelliklerin de payı büyük. Artık WhatsApp'tan mesajlarını hiçbir kayıp yaşamadan taşımak isteyenlere özel bir araç da sunuluyor. Bu sayede birebir sohbetler ya da gruplar doğrudan BiP'e aktarılabiliyor.

BiP'in dikkat çekici özellikleri neler?

Standart olarak sunulan metin mesajlaşma; sesli ve görüntülü görüşme özelliklerinin yanı sıra bas-konuş, Acil DurumButonu ve para transferi önemli detaylar arasında.

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TEKNOLOJİ BiP kullanım kılavuzu: BiP nasıl kullanılır, neler yapılabilir?