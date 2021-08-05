Birçok platformun ardından TikTok da hikaye özelliğini test ediyor

Hemen her sosyal ağa eklenen 'süreli paylaşım' özelliği, son olarak TikTok'a da geliyor. Kısa video servisi, paylaşılan içeriklerin 24 saat sonra otomatik olarak silinmesini sağlayan yeni özelliği test etmeye başladı.

Basitçe TikTok Hikayeler olarak isimlendirilen sistem, Instagram veya Snapchat gibi uygulamalardaki diğer hikaye işlevlerine benzer şekilde çalışıyor. Hikayeler, otomatik olarak silinmeden önce TikTok'ta takip edilen hesaplar tarafından 24 saat boyunca görülebiliyor.

Paylaşımlar, uygulamaya yeni eklenen bir kaydırmalı kenar çubuğunda yer alıyor. Tıpkı Instagram ve diğer platformlarda olduğu gibi bir hikaye yüklemek için profil fotoğrafına dokunmak yeterli.

TikTok, uygulamadaki özelliği 'hayranlarınızla etkileşim kurmanın yeni bir yolu' şeklinde tanımlıyor. Kullanıcılar, kenar çubuğuna eklenen 'oluştur' düğmesine tıklayarak yeni bir hikaye oluşturabilir ve normal şekilde altyazıları, müziği ve metni dahil edebilir. TikTok'un video öncelikli doğası gereği, hikayelerin hareketsiz görüntüler değil videolar olması gerektiği de anlaşılıyor.

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Bir TikTok sözcüsünün yaptığı açıklama ise şöyle:

Topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını her zaman düşünüyoruz. Şu anda fikirlerin TikTok topluluğu için hayata geçirmenin yeni yollarını deniyoruz.

Şirket, TikTok hikayelerinin kapsamlı şekilde test edildiğini özellikle belirtiyor. Yani aslında bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı şimdilik belli değil.

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