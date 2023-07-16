Bu gözlük sanal dünyayı keşfediyor

İnsanlık gerçek ve sanal dünyayı aynı anda yaşamaya hazırlanıyor. İzlediğiniz görselin içinde olmanızı sağlayan sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanımı giderek artıyor. ‘Virtual Reality’ kelimesinin kısaltması olan VR gözlük olarak bilinen bu cihazlar teknolojinin gelişmesi ve şirketler arası rekabet nedeniyle artık daha fazla ulaşılabilir durumda. Kullandığınız içerik VR gözlükleri destekliyorsa 360 derece sanal dünyanın içinde dolaşabilirsiniz. Bu gözlük sayesinde kimi zaman bir filmin içinde kimi zaman da mobil oyunlarda yarışta kendinizi bulabilirsiniz. Sanal gerçeklik ürünleri bilgisayar, akıllı telefon ve tüm bunlardan bağımsız kullanılanlar olmak üzere 3’e ayrılıyor. Son dönemde elbette ki bağımsız olanlar ön plana çıkıyor.





HANGİ ÜRÜNLERİ SEÇMELİYİZ?

Piyasadaki ürünler içinde 128GB, Windows ve Android işletim sistemiyle uyumlu, göz mesafesi 58, 63 ve 68 mm olacak şekilde ayarlanan, 4K kalitesindekileri seçebilirsiniz. Öte yandan, teknoloji devlerinin bu alandaki rekabetini unutmamak gerekiyor. Çünkü her geçen gün eklenen yenilikler sayesinde yakın gelecekte, VR gözlüklerle sokakta gezen, otobüse binen ve hatta denize giren insanları görebiliriz. Özellikle bu cihazlar sayesinde kalınacak bir oteli önceden gezmek mümkün olurken, film izleme, mesaj ve aramaları yanıtlama gibi özellikleri olacak.





SEKTÖRLERİN YENİ GÖZDESİ

Bu sayede hareket halindeyken daha fazla online gezinmeyi sağlayacak bir dönemin eşiğindeyiz. İnsanları dijital bir dünyada özgürce dolaşmaya ve etkileşime girmeye teşvik eden bu teknoloji, hem eğlence hem de eğitim alanlarında büyük potansiyele sahip. Bu ürünler, video oyunları gibi eğlence amaçlı platformlar dışında; eğitim, sağlık hizmetleri, mühendislik ve mimarlık gibi sektörlerde de kullanılıyor.





GÖZ VE ELLE KONTROL İMKANI

ABD'li teknoloji şirketi Apple, 2014'ten bu yana ilk yeni ana ürün serisi olan "Vision Pro" başlığını geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Mail okuyup, film izlenebilen ve e-postları aynı anda görebileceğiniz özellikleri mevcut. Vision Pro, aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına olanak tanıyor. Geçmişteki VR gözlüklerinde tanık olmadığımız bir şekilde kumanda olmadan çalışıyor. Ürünün 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla gelecek yılın başlarında satışa sunulacağı söylendi. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, sanal gerçeklik gözlüğü Quest3'ü 499 dolar olarak açıklamıştı.



