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Teknoloji

Bu gözlük sanal dünyayı keşfediyor

İzlediğiniz görselin içinde olmanızı sağlayan sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanımı artıyor. ‘Virtual Reality’ kelimesinin kısaltması olan VR gözlük olarak bilinen bu cihazlarla 360 derece sanal dünyanın içinde dolaşabilir, e-posta ve gazeteleri okuyabilir aynı zamanda görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, sanal gerçeklik gözlüğü Quest3'ü 499 dolar olarak açıklamıştı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, sanal gerçeklik gözlüğü Quest3'ü 499 dolar olarak açıklamıştı.

İnsanlık gerçek ve sanal dünyayı aynı anda yaşamaya hazırlanıyor. İzlediğiniz görselin içinde olmanızı sağlayan sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanımı giderek artıyor. ‘Virtual Reality’ kelimesinin kısaltması olan VR gözlük olarak bilinen bu cihazlar teknolojinin gelişmesi ve şirketler arası rekabet nedeniyle artık daha fazla ulaşılabilir durumda. Kullandığınız içerik VR gözlükleri destekliyorsa 360 derece sanal dünyanın içinde dolaşabilirsiniz. Bu gözlük sayesinde kimi zaman bir filmin içinde kimi zaman da mobil oyunlarda yarışta kendinizi bulabilirsiniz. Sanal gerçeklik ürünleri bilgisayar, akıllı telefon ve tüm bunlardan bağımsız kullanılanlar olmak üzere 3’e ayrılıyor. Son dönemde elbette ki bağımsız olanlar ön plana çıkıyor.


HANGİ ÜRÜNLERİ SEÇMELİYİZ?

Piyasadaki ürünler içinde 128GB, Windows ve Android işletim sistemiyle uyumlu, göz mesafesi 58, 63 ve 68 mm olacak şekilde ayarlanan, 4K kalitesindekileri seçebilirsiniz. Öte yandan, teknoloji devlerinin bu alandaki rekabetini unutmamak gerekiyor. Çünkü her geçen gün eklenen yenilikler sayesinde yakın gelecekte, VR gözlüklerle sokakta gezen, otobüse binen ve hatta denize giren insanları görebiliriz. Özellikle bu cihazlar sayesinde kalınacak bir oteli önceden gezmek mümkün olurken, film izleme, mesaj ve aramaları yanıtlama gibi özellikleri olacak.


SEKTÖRLERİN YENİ GÖZDESİ

Bu sayede hareket halindeyken daha fazla online gezinmeyi sağlayacak bir dönemin eşiğindeyiz. İnsanları dijital bir dünyada özgürce dolaşmaya ve etkileşime girmeye teşvik eden bu teknoloji, hem eğlence hem de eğitim alanlarında büyük potansiyele sahip. Bu ürünler, video oyunları gibi eğlence amaçlı platformlar dışında; eğitim, sağlık hizmetleri, mühendislik ve mimarlık gibi sektörlerde de kullanılıyor.


GÖZ VE ELLE KONTROL İMKANI

ABD'li teknoloji şirketi Apple, 2014'ten bu yana ilk yeni ana ürün serisi olan "Vision Pro" başlığını geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Mail okuyup, film izlenebilen ve e-postları aynı anda görebileceğiniz özellikleri mevcut. Vision Pro, aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına olanak tanıyor. Geçmişteki VR gözlüklerinde tanık olmadığımız bir şekilde kumanda olmadan çalışıyor. Ürünün 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla gelecek yılın başlarında satışa sunulacağı söylendi. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, sanal gerçeklik gözlüğü Quest3'ü 499 dolar olarak açıklamıştı.


Türkiye'ye yeni güç: Su altında kullanılan gizli keşif silahı
Türkiye'ye yeni güç: Su altında kullanılan gizli keşif silahı

Yüksek teknoloji ile üretilen deniz araştırmalarında en üst seviyeyi sunan insansız su altı otonom cihazı RAMPUS, denizlerdeki gücü artırarak savunma ve deniz kirliği için keşifler yapabilecek. Mühimmat taşıma kapasitesine de sahip olan RAMPUS hiçbir personeli riske atmadan tehdidi önleyebiliyor. RAMPUS hakkında bilgi veren Sonitus Mühendislik Danışmanlık A.Ş Genel Müdürü Ufuk Küten, “Suyun altındaki veriyi çok yüksek çözünürlükle veriyi toplayıp çok hızlı bir şekilde aktarabiliyor. Yazılımların tamamını kendimiz yapmaktayız. Ön taraftaki faydalı yük bölgesine mühimmat koyabiliyorsunuz. Böylelikle düşman tehdidini daha karasulara gelmeden önleyerek onu ortadan kaldırma şansınız doğabilir. Yüzde 82 oranda yerli olarak yapmaktayız ” dedi.

#Teknoloji
#sanal dünya
#VR gözlük
11 dakika önce
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