BYD’nin imdadına Seal U DM-i yetişti

Çinli otomotiv devi BYD, 7 bölge 20 servis şartını hibrit modeli Seal U DM-i ile aşacak. Geçtiğimiz yılın son aylarında satışa sunduğu tam elektrikli modeli Atto3’le kısa sürede binlerce satışa ulaşan marka yapılan yasal düzenlemeyle ithalatı durdurup stoktan satış yapmaya devam etmişti. Yeni modelle yasal düzenlemeye de takılmayan marka D-SUV segmentindeki oyuncusuyla vitrindeki yerini aldı.





2 MİLYON 90 BİN LİRAYA HİBRİT D SUV SATACAK

Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit modelini 2008 yılında pazara süren BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli BYD Seal U DM-i, lansmana özel 2 milyon 90 bin liralık fiyatıyla BYD bayilerinde yerini aldı. Markanın D-SUV hibrit modeli BYD SEAL U DM-i, standart donanımında LED ön farlar ve LED fren lambaları, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, panoramik cam tavan, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, ön cama yansıtılan renkli bilgi ekranı, 15,6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 360 derece panoramik görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özelliklerle birlikte sunuluyor.





1080 KİLOMETRE MENZİL VADEDİYOR

Şarj edilebilir hibrit BYD Seal U DM-i, markanın yenilikçi Akıllı Çift Motor teknolojisini kullanıyor. Bu sayede yüksek performansı, yüksek verimliliği ve konforu bir arada sunan premium SUV, dört silindirli 72 kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla kombine ediyor. BYD’nin 8 yıl/200.000 km garanti sunan, öncü Blade Batarya teknolojisini kullanan BYD Seal U DM-i, Türkiye’nin tek DC şarj özelliği olan şarj edilebilir hibriti olma özelliğini taşıyacak. 18.3 kWsa kapasitesiyle birlikte WLTP ölçümlerine göre ortalama sadece elektrikli motoru ile 80 kilometrelik elektrikli sürüş menzili sunuyor. Aracın kombine olarak menzilinin 1080 kilometre olması, şarj edilebilir hibrit BYD Seal U DM-i modelini konforlu bir uzun yol otomobili haline getiriyor.





35 DAKİKADA %80 ŞARJA ULAŞIYOR

Modelin 18 kW DC hızlı şarjı destekleyen bataryası da rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor. DC hızlı şarjı kullanarak otomobilin bataryasını yüzde 30’dan yzüde 80 doluluğa ulaştırmak sadece 35 dakika sürüyor. Her koşulda yüksek performans sunan BYD Seal U DM-i, 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. BYD Seal U DM-i, WLTP normlarında 0.9 lt/100 km ağırlıklı karma tüketim ortalamasıyla oldukça yüksek verimlilik sunuyor. Sınıfının en uzun ve en geniş araçlarından biri olan BYD SEAL U DM-i, 4.775 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip. 2.765 mm aks aralığı ve düz zemin tasarımı sayesinde arka yolcular için bol miktarda diz mesafesi sunarken tüm yolcular için eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Buna ek olarak 552 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında 1.440 litreye çıkıyor.



