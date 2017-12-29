Çalınan paradan bankayı sorumlu tuttu

Yargıtay'ın aldığı emsal uyandıran bu karar, bankaların güvenlik seviyelerini arttırmalarına neden olacak.

Kötü niyetli hackerların oltalama yöntemini kullanarak birçok kişinin banka hesap şifrelerini öğrendiğini daha öncesinde de duymuştuk. Bu durumdan birçok kişi mağdur olurken kötü niyetli hackerlar insanların yıllarca yaptığı birikimleri bir çırpıda çaldığına çoğu kez şahit olmuştuk.

Kocaeli’de yaşayan bir kişide yine oltalama yöntemi kullanan bir hackerın tuzağına düştü. Bilgisayarına gönderilen virüs sayesinde bankacılık şifreleri çalınan kişinin hesabında bulunan 2 bin TL bir başka hesaba aktarıldı.

Bu durumun suçlusu olarak bankayı gösteren vatandaş, 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Bankanın gerekli önemleri almadığını belirten vatandaş 5 bin TL’lik maddi bin Tl’lik de manevi tazminat davası açtı.

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Banka avukatı ise banka ile yapılan sözleşmeyi hatırlatarak kullanıcının şifresinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini taahhüt ettiği belirtti. Ayrıca şifrelerin kişisel bilgisayardan çalındığını banka sisteminden çalınmadığını belirten avukat, açılan davanın reddini istedi.

Red davasına karşılık vatandaş kararı temyize götürdü. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından yeniden incelemeye alınan dosyada emsal uyandıracak şoke eden bir karar alındı. Bankanın vatandaşın kendi kusuru ile şifrelerini üçüncü kişilere çaldırdığını kanıtlayamamasından ötürü Yargıtay kararı davacının lehine verdi.

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Mahkeme karda şu ifadelere yer verdi: