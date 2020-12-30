Casper 2020'de en çok ilgi gören oyunları listeledi

2020’de tüm dünyada ve ülkemizde oyun dünyasına artan bu ilgi karşısında bilgisayar teknolojileri de bu ilgiyi karşılayacak oyun teknolojilerine yatırım yapmaya devam etti. Excalibur da oyun dünyasının gelişen teknolojilerine uygun ürün ve donanımları oyun severlerle buluşturdu. 2020 yılını geride bırakırken en çok oynanan ve ilgi gören oyunlar şöyle.

En çok oynanan oyunların başında ise PUBG geliyor.

PUBG Mobile

PUBG Mobile, 9 Şubat 2018’de piyasaya sürülmüş olsa da en parlak yıllarından birisini geçirdi. Yeni güncellemeler, özel turnuvalar ile birlikte oyun, 2020’nin en trend oyunları arasında yer aldı.

Call of Duty: Warzone

Call of Duty serisinin yeni versiyonu olan Warzone, piyasaya sürüldükten piyasadaki tüm battle royale türü oyunlara da gözdağı verdi. 2020’de en çok oyuncu sayısına sahip oyunlardan birisi olmayı başaran Warzone, PUBG ve Fortnite karşısında en güçlü rakiplerden birisi haline geldi.

REKLAM

World of Warcraft

2004 yılında piyasaya sürülmesine rağmen WoW efsanesi hala devam ediyor. Üstelik 2020’de oyuna yeniden dönüş yapan oyuncular ile birlikte oyuncu sayısını arttıran WoW, yıllara meydan okurken Blizzard Entertainment’in oyun alanındaki iddiasını da gözler önüne seriyor.

Valorant

Listeye damga vuran yapımcı firmalardan birisi olan Riot Games, yıl içerisinde piyasaya sunduğu Valorant ile birlikte farklı alanda da şansını deniyor. Valorant ile battle royale moduna da göz kırpan Riot Games, 2 Haziran 2020 tarihinde piyasaya sunduğu yeni oyun ile birlikte çok kısa süre içerisinde önemli bir başarı elde etti.

Fall Guys: Ultimate Knockout

31 Temmuz 2020 itibariyle dünya genelinde ilgi görmeye başlayan Fall Guys: Ultimate Knockout, Mediatonic’in yıllardan beri piyasaya sürdüğü oyunlar arasında en popüler oyun olma unvanını da aldı. 2020’nin sonuna doğru etkileyici bir artış gören oyun, 2021 yılının da en çok oynananları arasında olmaya şimdiden aday.

REKLAM

League of Legends

E-spor türünün Türkiye’de de çok sevilmesini sağlayan League of Legends, dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Özel turnuvalar, yeni şampiyon ve geliştirmeler ile oyundaki heyecanın hala devam etmesi, 2009 yılından beri League of Legends’in en çok oynanan oyunlar arasında yer almasını sağlıyor.

Lords Mobile

Bir mobil oyunun ne kadar başarılı olabileceğini net bir şekilde gösteren Lords Mobile; iOS, Android gibi mobil sistemlerin ardından Steam platformundaki yerini de aldı. Bu sayede daha fazla oyuncu sayısına ulaşan oyun, 2016’da piyasaya sürüldükten sonra en parlak yıllardan birisini geride bıraktı.