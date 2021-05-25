Çeşitli hataları ortadan kaldıran iOS 14.6 güncellemesi yayınlandı

iPhone sahipleri, birkaç hafta önce yayınlanan iOS 14.5.1 sürümlerinin ardından telefonların yavaşlamasından şikayet ediyordu. Daha çok iPhone 11 ve iPhone 12'de yaşanan bu problemler Apple tarafından da doğrulanmıştı. Son olarak bazı hataları gideren ve yenilikler içeren iOS 14.6 güncellemesi yayınlandı.

Kısaca bahsetmek gerekirse iOS güncellemesi AirTag,Erişilebilirlik ve Podcast konusunda çeşitli yenilikler içeriyor. Ama daha önemlisi az önce bahsettiğimiz üzere aslında çeşitli hataların da ortadan kalkması.

Doğrudan Apple'ın sürüm notlarında yer alan maddelere göre iOS 14.6'daneler geldiğine bakalım:

Podcast: - Kanallar ve ayrı ayrı şovlar için abonelik desteği.

AirTag ve Bul:

- Kayıp modunda AirTag ve Bul ağı aksesuarları için telefon numarası yerine e-posta adresi ekleme seçeneği.

- AirTag, NFC özellikli bir aygıtla dokunulduğunda sahibinin telefon numarasını kısmen maskelenmiş olarak gösterir.

Erişilebilirlik:- Sesle Denetim kullanıcıları, yeniden başladıktan sonra iPhone’larının kilidini ilk kez açarken yalnızca seslerini kullanabilir REKLAM Bu sürüm şu sorunları da düzeltir:

- Apple Watch’ta iPhone’u Kilitle kullanıldıktan sonra - Apple Watch ile kilit açmanın çalışmaması - Anımsatıcıların boş satır olarak görünmesi Arama engelleme genişletmelerinin Ayarlar’da görünmemesi - Etkin arama sırasında kimi zaman Bluetooth aygıtlarının bağlantısının kesilmesi veya sesin farklı bir aygıta gönderilmesi iPhone’un başlangıç sırasında performans düşüklüğüyle karşılaşması.

Dolayısıyla iOS 14.6 güncellemesini Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme üzerinden kontrol edip yüklemekte yarar var.

TEKNOLOJİ Kullanıcılar şikayetçi: Son güncelleme iPhone'ları önemli oranda yavaşlatıyor