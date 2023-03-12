ChatGPT’de 2 ayda 100 milyon kullanıcı

Gerçekçi bir şekilde sohbet etmesi, teknik yazılar yazması, tavsiyelerde bulunması ve kodlardaki hataları tespit edebilmesiyle dikkat çeken ChatGPT’nin uygunsuz istekleri de yerine getirdiği ortaya çıktı. Arama motorlarına dair bildiklerinizi tamamen unutturacak ChatGPT çılgınlığı her geçen gün büyüyor. OpenAI tarafından geliştirilen, yapay zekâya dayalı bu sohbet robotu kendisine yönelttiğiniz soruları insan üslubuyla yanıtlıyor.

İSTEDİĞİN DİLDE CEVAP VERİYOR

Arama motorlarına sorduklarınız normalde milyonlarca bilgi içinden derlenerek yazılı olarak sunuluyor. Şimdilerde ise merak ettiklerinizi sohbet ederek öğrenebiliyorsunuz. Karşılıklı konuştuğunuz yapay zekanın verdiği cevaplar kendisine hayran bırakıyor. ChatGPT hangi dilde yazdığınızı anlayıp, kullanıcı için açıklayıcı yazılar oluşturabiliyor. Farklı programlar yazabiliyor ve hataları dahi ayıklayabiliyor. ChatGPT soru-cevap özelliği yanında, matematik denklemi çözerken tavsiyelerde bulunabiliyor. Edebi metin, makale, film senaryosu gibi metinleri yazarken çeviri de yapabiliyor.

İNSAN VE ROBOT ARASINDA YENİ BAĞ

Robotun istediğiniz konuda şiir yazıp şarkı uyarlaması yapması, filmlerde izlediğimiz ütopik sahnelerin gerçek olduğu fikrini uyandırıyor. Platform, yapay zekanın gelecekte neleri başaracağını göstermesi yanında insan ile robot teknolojilerini nasıl bir hal alacağının ilk örneklerinden olduğu için önemli. Hayatımızı kolaylaştırması bir yana, birçok mesleğin sonunu getireceği yönündeki endişeler de artıyor.

ChatGPT’yi eleştirenler ise insan beyni ve bakış açısıyla yarışamayacak bir sığlık ve gerçeklikten uzak metinlere dikkat çekiyor. Onu, beklentileri karşılamayan moda bir uygulama olarak görüyor.

NASIL KULLANIRIZ?

Yapay zeka tabanlı sohbet robotu Chat GPT, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com web sitesini açın. OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üye olun. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.

2 AYDA 100 MİLYON KULLANICI REKORU

2022’nin sonlarına doğru hayatımıza giren ve 2021 yılına kadar olan bilgileri içeren robot, tüm bu özellikleriyle küresel çapta fenomene dönüştü. Öyle ki klasik arama robotu Google, Instagram, Tweeter, Tiktok gibi uygulamaların pabucunu dama atacak gibi görünüyor. Araştırma sitesi World Of Statistics’e göre, ChatGPT’yi kullananların sayısı iki ayda 100 milyonu aştı. Bu rakama; WhatsApp 3,5, Facebook 4,5, Twitter ise 5 yıl sonra ulaşabildi. Tiktok’un 100 milyon kullanıcı için 10 ay beklemesi gerekmişti.







