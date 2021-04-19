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Teknoloji Chrome 90 ile kullanışlı bir bağlantı paylaşım özelliği geliyor
İNTERNET

Chrome 90 ile kullanışlı bir bağlantı paylaşım özelliği geliyor

Google, Chrome 90 ile birlikte hayata geçirdiği yeni özellikle web sayfalarındaki herhangi bir noktadan bağlantı oluşturmayı sağlıyor. Bu bağlantıya tıklandığında sayfanın ilgili noktasına hızlıca erişilebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Chrome 90 ile kullanışlı bir bağlantı paylaşım özelliği geliyor
Chrome 90

Kısa bir süre önce hayata geçirilen Chrome 90, bir dizi ek özelliğin yanı sıra çeşitli hataların ortadan kalkması için de düzenlemeler sunuyor. Ancak en çok dikkati bağlantı özelliği çekiyor. Bu sayede kullanıcılar web sayfalarının istedikleri herhangi bir bölümüne dair bağlantı oluşturabiliyor. Böylece karşı tarafa iletilen bağlantıyla birlikte siteninilgili kısmına erişim sağlanabiliyor.

Böylece kullanıcılar web sayfalarının herhangi bir noktasından bağlantı oluşturup karşı tarafa iletebiliyor.
Böylece kullanıcılar web sayfalarının herhangi bir noktasından bağlantı oluşturup karşı tarafa iletebiliyor.

Özellik nasıl çalışıyor?

Chrome 90 ile birlikte gelen özelliğin çalışma prensibi oldukça basit. Karşı tarafa iletilmek istenen kısımda sağ tık yapılarak bağlantı oluşturuluyor ve elde edilen bağlantı gönderiliyor. Bu sayede karşı taraf gönderilen bağlantıya tıkladığında otomatik olarak sitenin ilgili kısmına gelmiş oluyor.

Özellikle çok uzun makalelerin yer aldığı web sayfalarında hızlıca bir noktaya dikkat çekilmek istendiğinde bu sistemin kullanımı oldukça uygun. Ayrıca sitenin ilgili bölümündeki içerik sarıyla çizilmiş şekilde kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Şimdilik yalnızca sınırlı bir kitleyle açılan özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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