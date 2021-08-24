Chrome'un medya kontrolleri araç çubuğu sessiz düğmesiyle güncellendi

Dünyanın en fazla tercih edilen web tarayıcısı Google Chrome, medya kontrolleri araç çubuğunda önemli bir düzenlemeye gitti. Kullanıcılar bu sayede hızlı bir şekilde sesi tamamen kapatıp açma şansına sahip oluyor. Yani aslında uzunsüredirbeklenenbuözellik nihayet aktif hale geldi. Kullanıcılar bu işlevi yerine getirebilmek adına farklı eklentilere ihtiyaç duyuyordu.

Google Chrome'un bu yeni özelliği, kullanıcıların hızlıca sesi aktif ya da pasif olarak tanımlamasını sağlıyor.

Şu anda beta kapsamında testleri devam eden bu özellik, sekme tabanlı ses kapatma yeteneği sayesinde büyük kolaylık sağlıyor.

Chrome'un medya denetimi özelliğinde sessiz düğmesini aktif etmek isteyenler şu anda Canary üzerinden

chrome://flags/#global-media-controls-modern-ui arayüzüyle etkinleştirebiliyor. Yeniden başlatma seçeneğinin ardından medya denetimlerindeki bu özellik kullanılabiliyor.

REKLAM

TEKNOLOJİ Google Chrome'da kısa web sitesi adresi devri sona eriyor