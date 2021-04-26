Çip krizi büyürken Apple yatırımlarını artırmaya devam ediyor

Apple, son yıllarda Tayvan, Çin ve Hindistan gibi ucuz iş gücünün olduğu ülkelere fazlasıyla yöneldi. Şirket bu ülkelerdeki yatırımlarını artırırken ABD tarafında da önemli bir adım attı. Hatta şirket 430 milyar dolar bütçeyle ABD'de şu ana kadarki en büyük yatırımını yapıyor. Bununla birlikte 5 yılda yeni iş kollarının oluşacağı ve aslında bu yatırım sayesinde çok fazla istihdam sağlanacağıda belirtiliyor.

Bu noktada en büyük yatırımın 5G alanında gerçekleşmesi bekleniyor.

En fazla hangi alanlarda çalışmalar yapılacak?

Her ne kadar Apple'ı Apple yapan ürünün iPhone olduğu düşünülse de aslında donanım haricinde şirket özellikle yazılım ve hizmet bölümlerinden çok büyük gelir elde ediyor. Haliyle yapılacak yeni yatırım aslında yapayzekâ teknolojilerine odaklanıyor. Ama hepsi bu değil. Çünkü 5G ya da Apple'ın kendi işlemcileri de üzerinde çalışılan teknolojilerden birkaçı.

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Küreselçaptaki çipkrizi her geçen gün artarken Apple'ın yaptığı bu yatırımlar gerçekten büyük önem taşıyor.

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