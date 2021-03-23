Clubhouse Android uygulaması birkaç ay içinde çıkabilir

Son birkaç aydır epey gündeme oturan sesli sosyal ağ Clubhouse, iOS tarafındaki kullanıcı kitlesini artırmaya çalışıyor. Daha önce birçok platformun çıkışındaki gibi davetiye sistemiyle çalışan bu yapı, yakında Android tarafında da hizmet vermeye başlayacak gibi görünüyor. Zira şirketin kurucu ortağı PaulDavinson bahar sonunda Android tarafındaki çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.

Clubhouse, tamamen mikrofon erişimine yani sese dayalı bir sosyal ağ.n

Bahar sonu yaz başında çıkabilir

Evet; şu ana kadar Clubhouse'un Androidversiyonu oldukça fazla konuşuldu. Ama şirket cephesinden yalnızca geliştirme sürecinin devam ettiği bilgisi verildi. Bugün gelinen noktada ise Android uygulamasının birkaç ay içinde hayata geçeceği netleşti. Yani aslına bakılırsa yaz başında artık Android kullanıcıları da Clubhouse'u indirebilecekler.

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Clubhouse kurucu ortağı Paul Davinson konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

Başvuru sürecini herkese açık hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü henüz pek çok kişi Clubhouse'u kullanamıyor. Dolayısıyla Android tarafındaki eksiklik, Clubhouse benzeri uygulamaların türemesine neden oldu.

Tüm bunlara ek olarak Clubhouse'ta içerik üretenlerin para kazanmasına yönelik seçenekler sunulacağı da ifade ediliyor. Yani özellikle abonelikli bir şekilde ücretli sesli sohbet sisteminin gerçekleştirileceği yönünde çeşitli söylentiler var.

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