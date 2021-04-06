Teknoloji Clubhouse içerik oluşturucular için yeni gelir modelini hayata geçiriyor
İNTERNET

Clubhouse içerik oluşturucular için yeni gelir modelini hayata geçiriyor

Sesli sosyal ağ Clubhouse, kullanıcıların içerik oluşturucuların gelir elde edebilmesi için yeni yollar deniyor. San Francisco merkezli Stripe ile işbirliği yapan Clubhouse, yakında bu sistemi tüm kullanıcılara açacak gibi görünüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Clubhouse içerik oluşturucular için yeni gelir modelini hayata geçiriyor
Clubhouse

Clubhouse, içerik oluşturucular için ilk para kazanma özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Sesli sosyal ağ, platformu kullanan herkesin içerik oluşturuculara para göndermesinin yolunu açıyor. Hatta şirket Clubhouse Payments olarak isimlendirilen sistem için San Francisco merkezli finansal hizmet şirketi Stripe ile işbirliği yaptı.

İçerik oluşturuculara nasıl destek sağlanıyor?

Sistem oldukça basit. Böylece kullanıcılar artık en sevdiği ve destek vermek istediği içerik oluşturucunun profiline giderek alttaki Para Gönder düğmesine tıkladığını anda miktarı seçip ödeme yapabiliyor. Tabii bunun için banka kartı ya da kredi kartı bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

İlk etapta Clubhouse bu işlemden hiçbir kesinti yapmayacak gibi görünüyor. Yani aslında kullanıcı ve içerik oluşturan kişiler arasındaki işlem ücreti doğrudan Stripe tarafından yürütülüyor. Ancak bu özelliğin daha yaygın kullanımının başlamasıyla işler değişebilir.

Clubhouse'un konuyla alakalı yaptığı duyuru ise şu şekilde:

    Bu, içerik oluşturuculara ve doğrudan ödeme almalarına olanak tanıyan birçok özellikten ilki olacak.

Clubhouse güvenliği artırmak için çalışmalara başladı
TEKNOLOJİ
Clubhouse güvenliği artırmak için çalışmalara başladı

Clubhouse yapımcılara özel yeni seçenekleri test ediyor
TEKNOLOJİ
Clubhouse yapımcılara özel yeni seçenekleri test ediyor

Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar
TEKNOLOJİ
Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar
Abone Ol Google News
İstanbulda ilginç kaza

İstanbul'da ilginç kaza

​Bisikletli genç yolun karşısına koşan yayayla çarpıştı.
İşçiler görünce panikledi

İşçiler görünce panikledi

​Ümraniye'de cami inşaatında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeliden emekli amirallerin gece bildirisine tepki: Darbe çağrısıdır cezasız kalamaz

​Bakan Soylu: Tüm irtibatları ortaya çıkardık.

​104 emekli amiralin cunta bildirisine sert tepki.
Sağanak ve<br>fırtına uyarısı!

Sağanak ve
fırtına uyarısı!

Sıcaklıklar artıyor yağışlar devam ediyor.
Barajlarda istikrarlı yükseliş

Barajlarda istikrarlı yükseliş

​İstanbul barajlarında ne kadar su var?
Olimpiyatlarda<br>Kuzey Kore depremi

Olimpiyatlarda
Kuzey Kore depremi

Sporcularını korumak için çekildiğini açıkladı.
Ataşehir'de feci kaza

Ataşehir'de feci kaza

​Genç kadın yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi.
Barış buluşmasında<br>silahlar konuştu

Barış buluşmasında
silahlar konuştu

​İki aile arasındaki silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.