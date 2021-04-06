Clubhouse içerik oluşturucular için yeni gelir modelini hayata geçiriyor

Clubhouse, içerik oluşturucular için ilk para kazanma özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Sesli sosyal ağ, platformu kullanan herkesin içerik oluşturuculara para göndermesinin yolunu açıyor. Hatta şirket Clubhouse Payments olarak isimlendirilen sistem için San Francisco merkezli finansal hizmet şirketi Stripe ile işbirliği yaptı.

🎤💸 We're very pleased to be working with @joinClubhouse to help enable frictionless creator payments: https://t.co/ZFTyvHJcIs.

— Patrick Collison (@patrickc) April 5, 2021

İçerik oluşturuculara nasıl destek sağlanıyor?

Sistem oldukça basit. Böylece kullanıcılar artık en sevdiği ve destek vermek istediği içerik oluşturucunun profiline giderek alttaki Para Gönder düğmesine tıkladığını anda miktarı seçip ödeme yapabiliyor. Tabii bunun için banka kartı ya da kredi kartı bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

İlk etapta Clubhouse bu işlemden hiçbir kesinti yapmayacak gibi görünüyor. Yani aslında kullanıcı ve içerik oluşturan kişiler arasındaki işlem ücreti doğrudan Stripe tarafından yürütülüyor. Ancak bu özelliğin daha yaygın kullanımının başlamasıyla işler değişebilir.

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Clubhouse'un konuyla alakalı yaptığı duyuru ise şu şekilde:

Bu, içerik oluşturuculara ve doğrudan ödeme almalarına olanak tanıyan birçok özellikten ilki olacak.

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