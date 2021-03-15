Teknoloji Clubhouse yapımcılara özel yeni seçenekleri test ediyor
İNTERNET

Clubhouse yapımcılara özel yeni seçenekleri test ediyor

Sesli sosyal ağ Clubhouse kullanıcı kitlesini artırmaya devam ederken, Android tarafındaki geliştirmeleri de sürdürüyor. Ayrıca son olarak First Creator programı kapsamında yapımcılar için yeni özellikler de test ediliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Clubhouse
Clubhouse

Son birkaç ayda gündeme oturan sesli sosyal ağ Clubhouse, kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. Daha önce birçok farklı sosyalağda örneğiyle karşılaştığımız davetiyesistemi şimdilik Clubhouse için de geçerli ve dolayısıyla davet edilmeyen bir kişinin sosyal ağa katılabilmesi mümkün değil. Alpha Exploration Co. tarafından geliştirilen sosyal ağ şimdilik yalnızcaiPhone'larda yer alsa da yakın zamanda Android'e gelmesi bekleniyor. Zira bununla alakalı olarak geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Clubhouse buna ek olarak bir yandan da yapımcılar için yeni özellikler getiriyor. Böylece ses tabanlı sosyal ağda Creator First olarak isimlendirilen program kapsamında yapımcılar için yeni seçenekler sunuluyor.

Şu anda test aşamasındaki sistem toplamda 31 Mart'a kadar talepleri toplayacak ve ilk program için 20 yapımcı seçilecek. Ardından özellikler çok daha geniş bir kapsama yayılacak gibi görünüyor.

Clubhouse'un First Creator programı kapsamında birçok farklı özelliği test ediyor.

Hangi özellikler geliyor?

Clubhouse'un yapımcılar için sunacağı özelliklerden ilki telefon rehberine erişim sisteminin sonlanıyor olması. Yani böylece rehbere ihtiyaç olmadan da uygulamayı kullanmak ve ayrıca davet göndermek mümkün hale geliyor. Clubhouse her ne kadar sesli sosyalolmasa da, bazen konuşulan konularla alakalı web sitesi bağlantıları paylaşmak gerekebiliyor. İşte CreatorFirst programı kapsamında bu özellik de test ediliyor. Ayrıca dilfiltreleme konusunda da bazı çalışmalar var.

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