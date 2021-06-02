Clubhouse'taki davetiye sistemi ortadan kalkıyor

Milyonlarca kişi tarafından aylardır konuşulan sesli sosyal ağ Clubhouse, iPhone'ların yanı sıra geçen aydan itibaren Android tarafına da açılmıştı. Bununla beraber 'beta' kapsamında kullanıcılara sunulan uygulamanın yakında önemli yeniliklerle donatılacağı da söylenmişti.

Birkaç hafta yayınlanan Clubhouse Android sürümü, toplamda 2 milyon kullanıcıya erişmiş durumda.

Son bilgiler, toplamda 2 milyon kişinin Clubhouse Android uygulamasını indirdiğini gösteriyor. Ancak platformdaki kullanıcı sayısını artıracak daha önemli bir hamle daha yapılıyor: Davetiyesistemininkaldırılması... Böylece uygulama herkese açık hale geliyor.

Clubhouse tarafında kullanıcı sayısının artırması önemli. Fakat başta Facebook, Twitter, Instagram ve Spotify gibi platformların da benzer özellikleri desteklemesi ilerleyen süreçte Clubhouse'un kenara sıkışabileceğinin göstergesi.

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TEKNOLOJİ Clubhouse'un Android uygulaması birçok farklı ülkeye yayılıyor