Teknoloji Clubhousetaki davetiye sistemi ortadan kalkıyor
İNTERNET

Clubhouse'taki davetiye sistemi ortadan kalkıyor

Geçtiğimiz haftalarda Android kullanıcılarına açılan Clubhouse, davetiye sistemini ortadan kaldırıyor. Böylece uygulamaya kayıt olan herkes kullanmaya başlayabilecek. Bu sistemin yaz sonuna kadar hem Android hem de iOS tarafına yayılması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Clubhousetaki davetiye sistemi ortadan kalkıyor
Clubhouse

Milyonlarca kişi tarafından aylardır konuşulan sesli sosyal ağ Clubhouse, iPhone'ların yanı sıra geçen aydan itibaren Android tarafına da açılmıştı. Bununla beraber 'beta' kapsamında kullanıcılara sunulan uygulamanın yakında önemli yeniliklerle donatılacağı da söylenmişti.

Birkaç hafta yayınlanan Clubhouse Android sürümü, toplamda 2 milyon kullanıcıya erişmiş durumda.
Birkaç hafta yayınlanan Clubhouse Android sürümü, toplamda 2 milyon kullanıcıya erişmiş durumda.

Son bilgiler, toplamda 2 milyon kişinin Clubhouse Android uygulamasını indirdiğini gösteriyor. Ancak platformdaki kullanıcı sayısını artıracak daha önemli bir hamle daha yapılıyor: Davetiyesistemininkaldırılması... Böylece uygulama herkese açık hale geliyor.

Clubhouse tarafında kullanıcı sayısının artırması önemli. Fakat başta Facebook, Twitter, Instagram ve Spotify gibi platformların da benzer özellikleri desteklemesi ilerleyen süreçte Clubhouse'un kenara sıkışabileceğinin göstergesi.

Clubhouse'un Android uygulaması birçok farklı ülkeye yayılıyor
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Clubhouse'un Android uygulaması birçok farklı ülkeye yayılıyor

Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar
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Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar
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