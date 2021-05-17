Teknoloji Clubhouseun Android uygulaması birçok farklı ülkeye yayılıyor
İNTERNET

Clubhouse'un Android uygulaması birçok farklı ülkeye yayılıyor

Sesli sosyal ağ Clubhouse'un Android uygulaması bu hafta itibariyle kapsam alanını daha da genişletiyor. Geçen hafta beta kapsamında kullanıcılara sunulan uygulama ek olarak yakında önemli yenilikler sunacak gibi görünüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Clubhouseun Android uygulaması birçok farklı ülkeye yayılıyor
Clubhouse

Sesli sosyal ağ Clubhouse geçtiğimiz hafta, 'beta' kapsamında ABD'deki Android kullanıcılarına açılmıştı. Bugün gelinen noktada ise birçok farklı ülkeye yayılıyor. Yani aslında bir anlamda bu haftadan itibaren artık çok daha fazla ülkede kullanıma sunuluyor.

Davetiye sistemiyle kayıt kabul eden platform, Android tarafında da bu sistemi devam ettirecek gibi görünüyor. Üstelik uzun süredir beklendiği için Android uygulamasının gelmesiyle birlikte aktif kullanıcı sayısı önemli oranda artabilir.

Ayrıca konuyla alakalı açıklamalar yapan Clubhouse CEO'su Paul Davison, ilerleyen süreçte içerik oluşturucular için bağış ve ücretli abonelik modellerinin de hayata geçirileceğini duyurdu.

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