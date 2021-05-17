Clubhouse'un Android uygulaması birçok farklı ülkeye yayılıyor

Sesli sosyal ağ Clubhouse geçtiğimiz hafta, 'beta' kapsamında ABD'deki Android kullanıcılarına açılmıştı. Bugün gelinen noktada ise birçok farklı ülkeye yayılıyor. Yani aslında bir anlamda bu haftadan itibaren artık çok daha fazla ülkede kullanıma sunuluyor.

Davetiye sistemiyle kayıt kabul eden platform, Android tarafında da bu sistemi devam ettirecek gibi görünüyor. Üstelik uzun süredir beklendiği için Android uygulamasının gelmesiyle birlikte aktif kullanıcı sayısı önemli oranda artabilir.

Android rollout continues!

🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Japan, Brazil & Russia coming Tuesday

🇳🇬🇮🇳 Nigeria & India on Friday AM

🌐 Rest of world throughout the week, and available worldwide by Friday afternoon

— Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021

Ayrıca konuyla alakalı açıklamalar yapan Clubhouse CEO'su Paul Davison, ilerleyen süreçte içerik oluşturucular için bağış ve ücretli abonelik modellerinin de hayata geçirileceğini duyurdu.

TEKNOLOJİ Clubhouse'un Android uygulaması nihayet beta kapsamında test edilmeye başlandı

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