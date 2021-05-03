Clubhouse'un Android uygulaması nihayet beta kapsamında test edilmeye başlandı

Sesli sosyal ağ Clubhouse, iPhone tarafında yakaladığı başarısını Android'de de devam ettirmek istiyor. Her ne kadar uzunca bir süredir geliştirmeler devam etse de son olarak uygulamanın 'beta' kapsamında artık sınırlı bir kullanıcı kitlesine açıldığı duyuruldu.

Şu an için uygulamanın nihai sürümünün Google Play'de ne zaman yayınlanacağı belli değil. Fakat Clubhouse yönetiminin yaptığı tek cümlelik açıklama şu şekilde:

Önümüzdeki haftalarda daha fazla Android cihazının uygulamayı almasını planlıyoruz.

Farkında olmayanlar için yine de hatırlatmakta yarar var: Clubhouse şu anda yalnızca iOSplatformunda kullanılabiliyor. Sesli iletişim sistemiyle birlikte uygulamanın popülaritesi Facebook, Telegram, Twitter ve Instagram gibi birçok rakip platformun benzer özellikler üzerinde çalışmasını sağladı.

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