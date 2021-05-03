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Teknoloji Clubhouseun Android uygulaması nihayet beta kapsamında test edilmeye başlandı
İNTERNET

Clubhouse'un Android uygulaması nihayet beta kapsamında test edilmeye başlandı

Clubhouse, uzunca bir süredir beklenen Android uygulamasıyla alakalı yeni bir açıklama yaptı. Şirket, uygulamanın yayınlanması için kesin bir tarih vermese de beta kapsamında testlerin başladığını ve bazı kullanıcılara sunulduğunu ifade etti.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Clubhouseun Android uygulaması nihayet beta kapsamında test edilmeye başlandı
Clubhouse

Sesli sosyal ağ Clubhouse, iPhone tarafında yakaladığı başarısını Android'de de devam ettirmek istiyor. Her ne kadar uzunca bir süredir geliştirmeler devam etse de son olarak uygulamanın 'beta' kapsamında artık sınırlı bir kullanıcı kitlesine açıldığı duyuruldu.

Şu an için uygulamanın nihai sürümünün Google Play'de ne zaman yayınlanacağı belli değil. Fakat Clubhouse yönetiminin yaptığı tek cümlelik açıklama şu şekilde:

  • Önümüzdeki haftalarda daha fazla Android cihazının uygulamayı almasını planlıyoruz.

Farkında olmayanlar için yine de hatırlatmakta yarar var: Clubhouse şu anda yalnızca iOSplatformunda kullanılabiliyor. Sesli iletişim sistemiyle birlikte uygulamanın popülaritesi Facebook, Telegram, Twitter ve Instagram gibi birçok rakip platformun benzer özellikler üzerinde çalışmasını sağladı.

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