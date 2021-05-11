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Teknoloji Çocuklara özel Instagram için tepkiler artmaya devam ediyor
İNTERNET

Çocuklara özel Instagram için tepkiler artmaya devam ediyor

Instagram, uzunca bir süredir 13 yaşında ya da daha küçük çocuklar için özel filtreleme seçeneklerine sahip yeni bir sürüm üzerinde çalışıyor. Fakat bu noktada anne-babalar Instagram sürümüne yönelik endişelerini dile getirerek tepkilerini gösteriyorlar.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Çocuklara özel Instagram için tepkiler artmaya devam ediyor
Çocuklara özel Instagram

Sosyal mecralar ya da yüz milyonlarca kişinin kullandığı büyük platformlar, tamamen çocuklara özel sürümler geliştiriyor. Dünya genelinde yıllardır var olan ve Türkiye'ye kısa süre önce gelen YouTube Kids en somut örneklerden biri. Fakat buna ek olarak Instagram da bir süredir yine tamamen çocukları temel alan özel bir uygulama üzerinde çalışıyor.

Çocuklara özel Instagram ne anlama geliyor?

Instagram normal şartlarda tamamenyetişkinlere özel içeriklerin yer aldığı bir platform. Durum böyle olunca çocuklar paylaşılaniçeriklerden olumsuz etkilenebiliyor. Bunun üzerine bir de sosyalmedyakullanım yaşının önemli oranda düşmesi eklenince yeni çözümler zorunlu hale geliyor.

Gelen tepkilerin ardından çocuklara özel Instagram sürümüyle alakalı Facebook yönetiminden gelen herhangi bir cevap yok.
Gelen tepkilerin ardından çocuklara özel Instagram sürümüyle alakalı Facebook yönetiminden gelen herhangi bir cevap yok.

Instagram buna yönelik olarak tamamen 13 yaş ve daha küçük çocukların kullanımına uygun olan özel bir sürüm geliştiriyor. Hatta platformun başındaki isim AdamMosseri konuyla alakalı olarak MessengerKids benzeri bir yapı üzerinde çalıştıklarını da dile getiriyor. Fakat anne-babalar bu özel sürümün geliştirilmesinden de rahatsız. Daha doğrusu bu uygulamanın herhangi bir yarar sağlamayacağı ve hatta tam tersi bir etki oluşabileceği düşünüyor.

Hatta konuyla alakalı olarak toplamda 44 farklı ABD başsavcısı bir araya gelerek Instagram'ın bu çalışmayı sonlandırması yönünde talepte bulunuldu. Şimdilik Instagram tepe yönetiminden ya da Facebook'tan konuyla alakalı gelen herhangi bir açıklama ise yok.

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