Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı: NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini açıkladı.

NFT ne işe yarar?

NFT tokenler, yakın zamanda oluşturulan bir çok platform aracılığıyla oluşturulabiliyor ve satılabiliyor. Kendine mahsus özel değeri olan bu değiştirilemez tokenleri farklı platformlar ile internet üzerinde satabilmek mümkün.

NFT'ler, dijital dünyada diğer herhangi bir mülk gibi alınıp satılabilen, ancak kendilerine ait somut bir biçimi olmayan türüdür.

ÖZGÜN NFT nedir, ne işe yarar?