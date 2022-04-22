Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı NFTnin Türkçe karşılığı belli oldu
BİLİM

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı: NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı: NFTnin Türkçe karşılığı belli oldu​
NFT

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini açıkladı.

NFT ne işe yarar?

NFT tokenler, yakın zamanda oluşturulan bir çok platform aracılığıyla oluşturulabiliyor ve satılabiliyor. Kendine mahsus özel değeri olan bu değiştirilemez tokenleri farklı platformlar ile internet üzerinde satabilmek mümkün.

NFT'ler, dijital dünyada diğer herhangi bir mülk gibi alınıp satılabilen, ancak kendilerine ait somut bir biçimi olmayan türüdür.

NFT nedir, ne işe yarar?
ÖZGÜN
NFT nedir, ne işe yarar?

NFT çılgınlığı inanılmaz boyutlara ulaştı: Ruhunu sattı
TEKNOLOJİ
NFT çılgınlığı inanılmaz boyutlara ulaştı: Ruhunu sattı
Eren Abluka başladı

'Eren Abluka' başladı

​İçişleri Bakanlığı operasyonun iki bölgede ilerlediğini açıkladı.
AKINCInın katıldığıilk büyük operasyon

AKINCI'nın katıldığı
ilk büyük operasyon

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görev yapıyor.
İşgalci İsrail Polisleri Mescid-i Aksaya dronlarla saldırdı

Otobüsten daha ucuz olacak

Otobüsten daha ucuz olacak

​Tesla'dan büyük çılgınlık: Robo taksiler yolda

​Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası konuştu.

​Cezai ehliyeti tam çıkmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.