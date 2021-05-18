Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden WhatsApp uyarısı geldi

En fazla tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 15 Mayıs itibariyle HizmetŞartları'nın güncelleneceğini bildirmişti. Ayrıca buna ek olarak kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini onaylaması gerektiğini de ifade etmişti.

Yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcılardan elde edilen verilerin doğrudan Facebook ilepaylaşılmasını sağlıyor. Ama bununla birlikte kişisel verilerin ortalığa saçılması ya da birçok farklı amaçla kullanılması da söz konusu.

WhatsApp yerine alternatif uygulamalara yönelen kullanıcıların sayısı da oldukça fazla.

Durum böyle olunca kullanıcılar gizlilik sözleşmesini onaylamak istemiyor. WhatsApp ise süreyi uzattıktan sonra dahi kullanıcılara onay bildirimlerini göstermeye devam ediyor.

WhatsApp son olarak birkaç gün önce Twitter'dan bir duyuru yaparak, kişisel mesajların içeriğinin görüntülenmediği; hesapların silinmeyeceğini ve sözleşmenin istenildiği zaman kabul edilebileceğini duyurdu.

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Ek olarak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanlığı kapsamında Dijital Dönüşüm Başkanı Ali Koç'tan bir duyuru geldi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir. Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var.

Tüm bunlara ek olarak uyarı ve öneriler ise şöyle:

- Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dâhil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediğini gibi bilgiler toplanabilecek. - Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek.

- Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek. - Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumunu tahmin etmek için IP adresleri ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgiler kullanılabilecek.

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