Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail:F-35’te hakkımızı arıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail, Teknofest için geldiği Bakü’de açıklamalarda bulundu. SİHA’lar konusunda 2013’ten 2018’lere kadar yaşadığı maceraları bugün Türkiye’nin insansız deniz ve kara araçlarında yaşadığını ve yarın gündeme geldiklerinde bu ürünlerin de geniş talep alacağını belirten Demir, “İşte bu nasıl ki SİHA’larımız 2013, 2014, 2015’lerde bir şeyler yapıyorlardı, denemelerdeydi, kamuoyu çok az duyuyordu. Bunlar da öyleler. Gayet çok net şekilde bizi çok memnun eden denemeler yapıyorlar. Alanda çok sayıda şirketimiz, kara araçları da dahil buna, testler yapıyorlar, çeşitli modeller öne sürüyorlar” dedi.

OYNAT 00:52 İsmail Demir 'dünya basınında gündem oldu' deyip açıkladı: 80'e yakın SİHA koyabilirsiniz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayında İHA ve SİHA teknolojileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'ların farklı kullanımlarına dikkat çeken Demir, 'Anadolu gemisine SİHA koyacağız dediğimizde bu dünya basınında gündem oldu. Bu da oyun değiştirici bir konsept. Bir uçak gemisinden uçak kaldırdığınızda o uçak kaç saat havada kalabilir? Anadolu tipi bir gemiye 80'e yakın SİHA koyabilirsiniz.' dedi. BiP'te paylaş

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KAPIMIZI ÇALIYORLAR

Türkiye’ye yönelik yaptırımları konusunda “Yaptırım uygulamaları bizi şaşırtıyor” diyen Demir, “Bugün bize yarın onlara. Yarın başka bir konuda Türkiye’ye muhtaç olması durumunda veya teknoloji konularında bizim belli bir seviyeye geldiğimiz zaman göreceksiniz, ki şu anda çok ilginç ülkeler mesela SİHA’lar konusunda kapımızı çalıyor. Biz de bunları şu anda bir kenara yazıyoruz. Bunları önlerine koyacağız” dedi. Demir, Türkiye’nin F-35’ler için hakkını aradığını, F-35 ve F-16’lar gelmeyecekmiş gibi çalıştığını söyledi.

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