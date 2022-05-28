Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail:F-35’te hakkımızı arıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail, Teknofest için geldiği Bakü’de açıklamalarda bulundu. SİHA’lar konusunda 2013’ten 2018’lere kadar yaşadığı maceraları bugün Türkiye’nin insansız deniz ve kara araçlarında yaşadığını ve yarın gündeme geldiklerinde bu ürünlerin de geniş talep alacağını belirten Demir, “İşte bu nasıl ki SİHA’larımız 2013, 2014, 2015’lerde bir şeyler yapıyorlardı, denemelerdeydi, kamuoyu çok az duyuyordu. Bunlar da öyleler. Gayet çok net şekilde bizi çok memnun eden denemeler yapıyorlar. Alanda çok sayıda şirketimiz, kara araçları da dahil buna, testler yapıyorlar, çeşitli modeller öne sürüyorlar” dedi.
KAPIMIZI ÇALIYORLAR
Türkiye’ye yönelik yaptırımları konusunda “Yaptırım uygulamaları bizi şaşırtıyor” diyen Demir, “Bugün bize yarın onlara. Yarın başka bir konuda Türkiye’ye muhtaç olması durumunda veya teknoloji konularında bizim belli bir seviyeye geldiğimiz zaman göreceksiniz, ki şu anda çok ilginç ülkeler mesela SİHA’lar konusunda kapımızı çalıyor. Biz de bunları şu anda bir kenara yazıyoruz. Bunları önlerine koyacağız” dedi. Demir, Türkiye’nin F-35’ler için hakkını aradığını, F-35 ve F-16’lar gelmeyecekmiş gibi çalıştığını söyledi.