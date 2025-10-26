Dakikalar içinde şarj olan telefon: Oppo Find X9 Ultra yolda

Oppo, yeni amiral gemisi Find X9 Ultra ile batarya teknolojisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. 5500 mAh kapasiteli batarya ve 150W ultra hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken cihaz, aynı zamanda şirketin ultra ince telefon projesinin de temelini oluşturuyor.





5500 mAh batarya ve 150W hızlı şarj geliyor

Sızıntılara göre Oppo Find X9 Ultra, 5500 mAh kapasiteli güçlü bir bataryadan besleniyor. Bu batarya, 150W ultra hızlı şarj desteği sayesinde dakikalar içinde tamamen dolabiliyor. Oppo’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil batarya teknolojisi, enerji verimliliğini artırırken şarj hızında da rakipsiz bir performans sunmayı hedefliyor.





Ultra ince model de yolda

Oppo sadece Find X9 Ultra üzerinde çalışmakla kalmıyor; şirket aynı zamanda ultra ince bir akıllı telefon modeli geliştirmek için de kolları sıvamış durumda. Bu yeni modelin, Find X serisinin lüks tasarım çizgilerini koruyarak piyasadaki en ince telefonlardan biri olacağı tahmin ediliyor.





Bu ultra ince cihazda, Find X9 Ultra’nın batarya ve soğutma teknolojilerinin optimize edilmiş versiyonları kullanılacak. Böylece Oppo, performans ile incelik arasında mükemmel bir denge kurmayı planlıyor.





Amiral gemisi donanım: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Find X9 Ultra’nın gücünü, Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacağı öne sürülüyor. Bu yonga seti, hem yüksek performans hem de enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor. Cihazın ayrıca gelişmiş kamera yetenekleriyle mobil fotoğrafçılıkta da sınırları zorlaması bekleniyor.





Oppo, inovasyon yarışında hız kesmiyor