Dijital zulme karşı hacktivistler devrede

Gazze’ye saldırılarda elektrik ve su kesintisiyle yetinmeyerek internet erişimini de engelleyen israil’e karşı dünyanın farklı bölgelerindeki siber aktivistler sahaya indi. Filistin’deki çaresizliği gözler önüne sermek ve İsrail bombardımanlarını az da olsa durdurmak için siber saldırılar yoğunlaştı. Küresel kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla medya başta olmak üzere İsrail’deki sitelere 200’den fazla saldırı düzenlendi. Bunların çoğu Ddos olarak bilinen ve birkaç saatte giderilebilen saldırılar durumunda. Aralarında Jerusalem Post’a olduğu gibi 24 saatten fazla süren kesintiler de bulunuyor.

HİNDİSTANLI GRUPLARDAN YOĞUN DESTEK GELİYOR

Kendilerini siber aktivist (hacktivist) olarak tanımlayan siyasi motivasyonlu bilgisayar korsanları, Filistin’e destek veriyor. 25 kadar siber saldırı grubu etkileri büyük olmasa da Gazze’ye destek amacıyla dijital dünyada harekete geçti. Anonymous Sudan, Killnet, Mysterious Team Bangladesh, Cyber Force ve Sylhet Gang gibi önemli gruplar, siber saldırılara aktif olarak katıldıklarını duyurdu. Team Insane, Mysterious Team Bangladesh ve Indian Cyber Force gibi Hindistan’a bağlı yapılar da İsrail’e açıkça destek veren ülkelerinin hükümetine karşı çıkan eylemlere girişti.

İSRAİL SİTELERİ HEDEFTE

Filistinli hackerlar ayrıca, Telegram'da İsrail'in kritik altyapısını hedef aldıklarını bildirdi. Peki bu saldırılarla birlikte neler oluyor? Siber ortama taşınan çatışmalar neden önemli? Bunun ilk ve en önemli nedeni eylemlerle günlük hayatı olumsuz etkilemek. İnternet ve sosyal medya ekonomilerin temeli haline geldiği için, artık ilgili mecralarda yaşanan aksamanın maliyeti ağır olabiliyor. Öte yandan, siber güvenlik uzmanları ülkelerin resmi kurumlarının internet sitelerinin zarar görmesi ve çökertilmesinin güvenlik zafiyeti oluşturacağına dikkat çekiyor. Aslında siber saldırılar iki taraf arasında uzun yıllardır süren bir gerçek. Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin'de geçen mayıs ayında pek çok ticari kurum ve kuruluşa, bir saat içinde zirveye ulaşan siber saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

GLOBAL STK’LARDAN DİJİTAL ATEŞKES ÇAĞRISI

Öte yandan İsrail, 2017 yılından bugüne siber saldırılara karşı koymak için bu alana yoğun yatırımlar yapıyor. Filistin’e ve ona destek veren kurumlara karşı yapılan siber saldırıları teşvik edip gerekli dijital altyapı sağlanıyor. Access Now isimli uluslararası sivil toplum kuruluşu, Filistin’i destekleyenlerin sansür, çevrimiçi taciz, kişisel verilerin ifşası gibi dijital baskıyla susturulduklarını açıkladı. Kurum, diğer insan hakları örgütleriyle birlikte Filistin halkının ifade özgürlüğü, siber güvenliği, dijital mahremiyeti, sağlıklı ve kesintisiz iletişim ve internet hizmetlerine kavuşabilmeleri adına Gazze için fiziksel yanında ve dijital ateşkes çağrısı yaptı.







