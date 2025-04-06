Dijitalin yeni süperi Super Apps

Güneydoğu Asya’dan doğan Super App’ler son dönemlerde teknoloji dünyasının ilgisini çekiyor. Birbirinden farklı onlarca hatta yüzlerce farklı hizmete tek bir uygulama üzerinden ulaşabildiğiniz bu platformların en fazla bilineni WeChat, Grab ve Golek. Super App’ler üzerinden müzik dinleyebilir, market alışverişi yapabilir, ödeme gerçekleştirebilir ve uçak bile satın alabilirsiniz. Navigasyon, seyahat, finans, sosyal medya, yapay zekâ destekli asistan, Çok büyük bir teknolojik altyapı ve sermaye gerektiren bu sistemler birçok ülkenin ve şirketin de dikkatini çekiyor.





EN FAZLA FİNANS VE E-TİCARETTE

Super App’ler günümüzde en fazla finans ve e-ticaret alanında kullanılıyor. Global SuperApp Trend Raporu’na göre, 2027 yılında dünya nüfusunun yarısı en az 1 tane Super App’i telefonuna yüklemiş olacak. 1,3 milyar kullanıcıya ulaşan WeChat bu alandaki en dikkat çekici örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan; Çin’de Alipay, Japonya’da Line, Endonezya’da Grab ve Gojek, Hindistan’da Paytm’e kullanıcılar yoğun ilgi gösteriyor. Kullanıcılar, yüzlerce hizmete tek bir kanaldan ulaşmanın faydasını yaşarken, aynı zamanda burada işlem yaparak farklı kampanya ve indirimlerden faydalanıyor. Tek bir uygulamayı yükleyen kullanıcılar, telefonlarında hafıza problemi yaşamıyor. Özellikle KOBİ düzeyindeki şirketler de sipariş yönetimi, gelir-gider hesabı için ayrı ayrı uygulamalara para ödemiyor.





TÜRKİYE'DEN UMUT VEREN ÖRNEKLER ÇIKIYOR

Türkiye bu alanda yarışa biraz gecikmeli girmiş olsa da Trendyol, BJK SuperApp ve Hepsiburada gibi örnekler bu konuda umut vadeden girişimler olarak tanımlanıyor. Ülkemizde birçok platform Super App olma yolunda ilerliyor. Farklı uygulamalar aynı anda birçok işlemi yapabileceğiniz hizmet ve kolaylıklar sunuyor.





714 milyar $ büyüklüğe ulaşacak piyasa

Global Super App Trend Raporu’na göre Super App’ler dijital ekonomiye 2022’de 62 milyar dolar katkı verirken bu rakam 2023’te 76 milyar dolar seviyesine çıktı. Pazarın 2032’de 714 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu nedenle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bölümünde yatırım ve yazılımların önemli bölümü Super App sistemleri üzerine geliştiriliyor. Öte yandan, Super App’ler konusunda dijital dünyada tekel oluşturma, veri güvenliği riskleri gibi eleştiriler olduğunu da söylemekte fayda var.



