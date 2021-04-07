Teknoloji Discord toplamda 2000 sunucuyu yasakladı
İNTERNET

Discord toplamda 2000 sunucuyu yasakladı

Pandemi döneminin en fazla tercih edilen sesli iletişim platformlarından biri olan Discord, sıkıntılı içerikler nedeniyle toplamda 2000 sunucuyu yasakladı. Önümüzdeki süreçte de insanları yanlış yönlendiren içerikler üreten kişilerle ilgili düzenlemelerin devam edeceği belirtiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Discord toplamda 2000 sunucuyu yasakladı
Discord

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal platformların yanı sıra iletişim uygulamaları da son birkaç yıldır gizlilik konularında epey hassas. Dolayısıyla sakıncalı olabilecek içerikleri üretenler belirli aralıklarla sınırlandırılıyor ve yasaklanıyor. Buna ek olarak pandemi döneminin en fazla tercih edilen iletişim uygulamalarından biri olan Discord da Temmuz - Aralık 2020'yi kapsayan Şeffaflık Raporu ile birlikte toplamda 2000'den fazla sunucunun yasaklandığını duyurdu.

Yayınlanan Şeffaflık Raporu'nda konuyla ilgili detaylar paylaşılıyor ve Discord'un aslında şiddet yanlısı içeriklere hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğinin altı çiziliyor.
Yayınlanan Şeffaflık Raporu'nda konuyla ilgili detaylar paylaşılıyor ve Discord'un aslında şiddet yanlısı içeriklere hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğinin altı çiziliyor.

Sunucular neden yasaklanıyor?

Her ne kadar bu sorunun cevabı 'sakıncalı olabilecek içerikler' şeklinde özetlense de aslında çok fazla sebep var. Bunlardan biri de COVID-19 hakkında yalan / yanlış bilgilerle insanları yönlendiren kişilerin sesini kısılması. Şirketler, özellikle sağlık konusunda çok fazla kullanıcıya erişen ve insanları yönlendirenleri bir şekilde devre dışı bırakmaya odaklanıyor.

Buna ek olarak yine şiddet yanlısı içerikler de yasaklama listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Hatta 2020'nin ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında bir kıyaslama yapıldığında aradaki fark %93 oranında artıyor. Yani aslında yılın ikinci yarısında şiddet yanlısı içeriklerin engellenmesi için birçok sunucu kapatılmış denilebilir.

Konuyla alakalı olarak yayınlanan Şeffaflık Raporu'nda kısa bir özet de var:

    Şiddet, nefret ya da aşırı uç ideolojilerin sergilendiği grupların Discord'da yeri olmadığını düşünüyoruz ve bu yüzden çalışmalara devam ediyoruz.

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