Dünya orduları hayran kaldı: SYS Grup'tan orta kalibre toplarda yeni dönem

CANiK’in bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, savunma sanayinde alanında çığır açan çözümlerine bir yenisini ekledi.

Grup bünyesindeki AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen 30x113 mm düşük geri tepmeli orta kalibre top sistemi, ortaya çıktığı andan itibaren dünya ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve dışında yoğun ilgi gördü.

Dünya orduları hayran kaldı

VENOM LR topu ile TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesinin en dikkati çeken üyelerinden biri olan TRAKON 30’u bir araya getiren bu sistem, SYS Grup’un Birleşik Krallık’taki tesislerinde gerçekleştirilen kapsamlı canlı atış sonucunda ortaya çıkan üstün performans, dünya orduları tarafından takdirle karşılandı.

Kısa bir zaman içerisinde de düşük geri tepmeli orta kalibre top VENOM LR ile TRAKON 30’un yeteneklerinin birleştiği bu yenilikçi çözüm, Türkiye'deki son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmete sunulacak.

VENOM LR ve TRAKON 30’un Türkiye’deki son kullanıcılarla buluşması, savunma sanayii alanında yerli ve milli üretimin güçlenmesine, ihtiyaçların yurt içi imkanlarla karşılanmasına katkı sağlayacak.

Dünyanın en düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atış hızını sahip olan 30x113 mm topu olan VENOM LR, sistemin farklı platformlara kolayca entegre edilmesine olanak tanıyor. Modüler tasarımı sayesinde platformlara hızlı bir şekilde uyarlanabilen VENOM LR, farklı özelliklere sahip birçok 30x113 mm mühimmatı kullanabiliyor.

VENOM LR, muharebe sahasında geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir; meskûn mahal operasyonlarından yakın hava savunma harbine, deniz üzerindeki asimetrik tehditlerle mücadeleden amfibi harekâtlara, piyade ileri atış desteğinden stratejik tesis korumaya kadar çeşitli görevlerde etkili bir çözüm sunuyor.

UNIROBOTICS üretimi TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile insanlı veya insansız her türlü kara ve deniz aracına kolaylıkla entegre edilebilen VENOM LR, ortaya çıkan bu yenilikçi sistem sayesinde hem güncel hem de gelecekteki tehditlere karşı üstün bir caydırıcılık sağlıyor.

Yoğun talep gurur kaynağı

SYS Grup-UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç da VENOM LR’nin, dünyanın en fazla platforma entegre edilebilen orta kalibre topu olduğuna dikkati çekti.

UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 ile bu topu kara ve deniz platformları için hizmete sunduklarını bildiren Baç, “Bu, yalnızca ülkemizde değil, dost ve müttefik ülkelerde de yoğun talep görüyor. TRAKON 30 ve VENOM LR, modüler yapısı, kolay ve hızlı entegrasyonu ve kompakt çözümleriyle global arenada fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.

SYS Grup-UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç

SYS Grup- CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2022’de SYS gruba katılan AEI Systems’in, SYS Grup ekosistemine hızla entegre olduğunu ve ihracat faaliyetlerine yüksek katma değerli ürünlerle destek vermeye başladığını bildirdi. 30x113 mm Orta Kalibre Top Konsepti ile global arenada artan rekabet gücünün Türkiye'nin savunma sanayii ihracat hedeflerini destekleyeceğini vurgulayan Aral, bu sayede Türkiye’nin uluslararası savunma sektöründe daha da görünür kılınacağını belirtti.

SYS Grup- CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral

Aral, VENOM LR’nin AEI Systems’ın 60 yıllık tecrübesinin ürünü ve muharebe sahasında kendini kanıtlamış bir sistemin modern bir versiyonu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: