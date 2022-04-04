Elon Musk artık Twitter’ın en büyük ortağı

Musk, daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise “Bu bana teselli veriyor.” sözleriyle açıkladı.<br><br>

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını söyledi.<br><br>

Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Tweet'lerimin yarısını tuvaletten atıyorum

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Elon Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını dile getirdi. Musk, daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise "Bu bana teselli veriyor” sözleriyle açıkladı.





