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Teknoloji Elon Musk artık Twitterın en büyük ortağı
SOSYAL MEDYA

Elon Musk artık Twitter’ın en büyük ortağı

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’da yüzde 9,2’lik "pasif hisse" satın aldı. Musk, bu satın alımla Twitter'ın en büyük pay sahibi oldu.

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Haber Merkezi AA
Elon Musk artık Twitter’ın en büyük ortağı
Elon Musk

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse aldığını duyurdu.

Musk, Twitter’ın %9,2’lik bölümünü satın alarak platformun en büyük pay sahibi oldu

Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

  • Musk, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.

Elon Musk Twitter'a rakip oluyor: Kendi sosyal medya platformunu kuracak
TEKNOLOJİ
Elon Musk Twitter'a rakip oluyor: Kendi sosyal medya platformunu kuracak

TWİTTER HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Elon Musk, Twitter hisselerinin toplam değeri 2,89 milyar dolar olan %9,2’sini satın alarak şirketin 73 milyon 486 bin 938 adet hissesini adına geçirdi.

Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş kaydetti.

Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Tweet'lerimin yarısını tuvaletten atıyorum
FOTOĞRAF 9
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.<br><br>
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Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını söyledi.<br><br>
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Tek bir paylaşımı ile piyasaları altüst etmeyi başaran Musk, “Tweet'lerimin en az yüzde 50'si porselen taht üstünden atıldı.” dedi.<br><br>
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Musk, daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise “Bu bana teselli veriyor.” sözleriyle açıkladı.<br><br>
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Musk'ın, Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.<br><br>
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Musk'ın Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.<br>
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Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Tweet'lerimin yarısını tuvaletten atıyorum
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Elon Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını dile getirdi. Musk, daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise "Bu bana teselli veriyor” sözleriyle açıkladı.


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