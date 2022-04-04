Elon Musk artık Twitter’ın en büyük ortağı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse aldığını duyurdu.
Musk, Twitter’ın %9,2’lik bölümünü satın alarak platformun en büyük pay sahibi oldu
Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
Musk, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.
TEKNOLOJİ
Elon Musk Twitter'a rakip oluyor: Kendi sosyal medya platformunu kuracak
TWİTTER HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ
Elon Musk, Twitter hisselerinin toplam değeri 2,89 milyar dolar olan %9,2’sini satın alarak şirketin 73 milyon 486 bin 938 adet hissesini adına geçirdi.
Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş kaydetti.
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.<br><br>
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını söyledi.<br><br>
Tek bir paylaşımı ile piyasaları altüst etmeyi başaran Musk, “Tweet'lerimin en az yüzde 50'si porselen taht üstünden atıldı.” dedi.<br><br>
Musk, daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise “Bu bana teselli veriyor.” sözleriyle açıkladı.<br><br>
Musk'ın, Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.<br><br>
Musk'ın Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.<br>
Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Tweet'lerimin yarısını tuvaletten atıyorum
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Elon Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını dile getirdi. Musk, daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise "Bu bana teselli veriyor” sözleriyle açıkladı.