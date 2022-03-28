Teknoloji Elon Musk Twittera rakip oluyor Kendi sosyal medya platformunu kuracak
SOSYAL MEDYA

Elon Musk Twitter'a rakip oluyor: Kendi sosyal medya platformunu kuracak

Tesla'nın kurucusu 50 yaşındaki Elon Musk, kendi Twitter platformunu kurmayı planlıyor. Musk'ın kuracağı yeni sosyal medya platformunda kripto parayla bahşiş de verilebilecek.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musk Twittera rakip oluyor: Kendi sosyal medya platformunu kuracak
Elon Musk

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk (50), kendi sosyal medya platformunu kurmaya hazırlanıyor. 79 milyon takipçisine “İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasi için esastır. Twitter’ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?” diye sorarak anket yaptı. 2 milyondan fazla kişinin katıldığı ankette çoğunluk ‘Hayır’ yanıtını verdi. Bir takipçisinin sorusu üzerine de kendi sosyal medya ağını kurmak konusunda ciddi düşündüğünü söyledi.

  • Oluşturacağı platformda kripto para ‘dodgecoin’ ile bahşiş bırakma özelliği olmasına da sıcak bakıyor.

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‘ÖMRÜMÜZ UZAMAMALI’

Öte yandan Musk, Business Insider’a verdiği röportajda bazı zamanlar koca evde, köpeği de olmadığında yalnızlık çektiğini itiraf etti. “Birçok insan yalnız olmaktan mutlu değil” dedi. İnsan yaşamının uzamasına sıcak bakmadığını söyleyen Musk, “İnsanlar ölmezse yeni fikirler gelişmez ve eskilere saplanıp kalırız” dedi ve ölmekten korkmadığını söyledi. ABD başkanlığına da yaş sınırı getirilmesi gerektiğine inanan Musk, “Nüfus ortalamasından en fazla 10-20 yıl yaşlı olmalılar” dedi.

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