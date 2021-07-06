Teknoloji Eski ABD Başkanı Donald Trumpın sosyal ağı Gettre siber saldırı düzenlendi
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal ağı Gettr'e siber saldırı düzenlendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başta Facebook, Twitter, Instagram olmak üzere birçok farklı sosyal ağda yasaklandıktan sonra birkaç ay önce kendine özel Gettr isimli bir platform kurdu. Fakat siber saldırganlar bir süre önce sosyal ağı ele geçirerek platformun güvenlik seviyesinin çok düşük olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Trump'ın kendi hesabı da askıya alındı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Eski ABD Başkanı Donald Trumpın sosyal ağı Gettre siber saldırı düzenlendi
Gettr

Eski ABD Başkanı Donald Trump, gerçek hayatta verdiği röportajlardaki sivri dilliliğini sosyal medyada da sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde KongreBinası'na yapılan saldırıların ardından çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, başta Facebook ve Twitter olmak üzere hemen hemen tüm sosyal platformlardan yasaklanmıştı. Ardından Gettr isimli kendine özel bir sosyal iletişim ağı da kurdu. Son gelen bilgilere göre Gettr siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. Hatta Trump'ın kendi profil ismi de değiştirildi.

Platformun siber saldırıya uğramasıyla birlikte Donald Trump'ın profili de askıya alındı.
Platformun siber saldırıya uğramasıyla birlikte Donald Trump'ın profili de askıya alındı.

Doğrulanmış hesaplar da saldırının kurbanı oldu

Yeni kurulan sosyal ağda Twitter'dakine benzer bir doğrulanmış hesap sistemi mevcut. Fakat gerçekleştirilen siber saldırıyla birlikte onaylanan hesaplar da saldırının kurbanı oldu. Bu isimler arasında Trump'ın sözcüsü Jason Miller ve eski ABD Dışişleri Başkanı Michael Pompeo da yer alıyor.

Siber saldırganlar, sosyal ağda '@JubaBaghdad buradaydı' şeklinde bir mesaj da bıraktı. Ayrıca Trump sosyal ağının bu şekilde etkisiz hale getirmenin epey basit olduğu ve güvenlik seviyesinin düşük olduğu da belirtildi.

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