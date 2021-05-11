Facebook artık okunmadan paylaşılan içeriklerde kullanıcıları uyarıyor

Facebook, kullanıcılar herhangi bir makale paylaşmaya çalıştıklarında bağlantıyı eğer daha önce açmamışlarsa yeni uyarı sistemini devreye sokuyor. Böylece okunmadan paylaşılan içeriklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Facebook, kullanıcıların okumadıkları makaleleri paylaşmasını durdurmak istiyor.

Şirketin konuyla alakalı açıklaması ise şu şekilde:

Bugünden itibaren, haber makalelerinin daha bilinçli paylaşımını teşvik etmenin yeni bir yolunu deniyoruz. Açmadığınız bir haber makalesi bağlantısını paylaşmaya çalışırsanız, sizi daha önce açıp okumaya teşvik eden bir uyarı göstereceğiz.

Gördüğünüz gibi bu sistem olası sorunlar hakkında kısa bir açıklama da sunuyor. İnsanların çok büyük bir kısmı Facebook'tan herhangi bir haber ya da makale gördüğünde yalnızca başlık kısmına bakarak bu içeriği paylaşıp daha fazla kişinin önüne düşmesine neden olabiliyor. Facebook da bu kapsamda yalan haberlerle mücadele etmek ve insanların daha bilinçli olmasını sağlamak amacıyla yeni bir sistem getiriyor.

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Belirtildiği gibi, açılmamış bağlantılarla ilişkili olarak kullanıcıların karşısına uyarılar geliyor.

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