Facebook hakkında yeni bir tekel soruşturması başlatıldı

İngiltere ve Avrupa Birliği düzenleyicileri, Facebook'un dijital reklamcılıktaki hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığını araştırıyor.

Düzenleyicilerin Brexit'ten bu yana ilk kez büyük bir soruşturmayı koordine ettiğine işaret ediyor. Ayrıca bu soruşturma büyük ölçüde platformda reklam satışına dayanan Facebook gelirlerini konu alıyor. Yani aslına bakılırsa kısaca soruşturmada kullanıcılardan topladığı verilerin tekelleşme için kullanılıp kullanılmadığının araştırmaları yapılıyor.

Avrupa Birliği rekabetten sorumlu komiseri Margrethe Vestager'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

Facebook her ay yaklaşık 3 milyar kişi tarafından kullanılıyor ve bununla birlikte her ay toplamda neredeyse 7 milyon işletme Facebook'a reklam veriyor. Dolayısıyla Facebook'un reklam sektörüne haksız bir avantaj sağlayıp sağlamadığını araştıracağız. Ayrıca Facebook'un insanlara bu alım satımlarla yardım edip etmediğine de bakacağız.