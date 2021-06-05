Teknoloji Facebook hakkında yeni bir tekel soruşturması başlatıldı
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Facebook hakkında yeni bir tekel soruşturması başlatıldı

Son dönemlerde kişisel veri ve reklam hedefleme konusunda hassas davranan Avrupa Birliği, Facebook hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Bu tekel soruşturması kapsamında Facebook'un kullanıcılardan topladığı verileri nasıl kullandığı araştırılacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebook hakkında yeni bir tekel soruşturması başlatıldı
Facebook

İngiltere ve Avrupa Birliği düzenleyicileri, Facebook'un dijital reklamcılıktaki hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığını araştırıyor.

Düzenleyicilerin Brexit'ten bu yana ilk kez büyük bir soruşturmayı koordine ettiğine işaret ediyor. Ayrıca bu soruşturma büyük ölçüde platformda reklam satışına dayanan Facebook gelirlerini konu alıyor. Yani aslına bakılırsa kısaca soruşturmada kullanıcılardan topladığı verilerin tekelleşme için kullanılıp kullanılmadığının araştırmaları yapılıyor.

Avrupa Birliği rekabetten sorumlu komiseri Margrethe Vestager'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

    Facebook her ay yaklaşık 3 milyar kişi tarafından kullanılıyor ve bununla birlikte her ay toplamda neredeyse 7 milyon işletme Facebook'a reklam veriyor. Dolayısıyla Facebook'un reklam sektörüne haksız bir avantaj sağlayıp sağlamadığını araştıracağız. Ayrıca Facebook'un insanlara bu alım satımlarla yardım edip etmediğine de bakacağız.
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