Teknoloji Facebook sesli sohbet özelliğini Messenger Roomsa getiriyor
İNTERNET

Facebook sesli sohbet özelliğini Messenger Rooms'a getiriyor

Clubhouse'un başarısı Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların da dikkatini çekiyor. Henüz yalnızca iOS tarafında aktif edilen Clubhouse'un yakında Android tarafına gelmesi beklenirken Facebook da adım atmaya devam ediyor. Son sızıntılar, yakında Messenger Rooms isimli sesli sohbet özelliğin hayata geçeceği yönünde.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebook sesli sohbet özelliğini Messenger Roomsa getiriyor
Facebook

iPhone'lar için davetiye sistemiyle çalışan sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android cephesindeki çalışmalarına devam ederken Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar da bu noktada benzer mantıkta çalışan projeler geliştirmeye devam ediyor.

Twitter, geçtiğimiz dönemlerde Spaces adını verdiği yeni sesli odalar özelliğini duyururken Facebook da bir süredir Messenger Rooms sistemine yöneliyor.

Facebook Android uygulamasının kodlarında keşfedilen yeni özellik, yine odalar aracılığıyla kullanıcıların sesli şekilde iletişim kurmasını sağlıyor.

Ekran görüntülerinden de net bir biçimde anlaşılabildiği gibi aslında Facebook'un sesli sohbet sistemi Clubhouse'un tasarımına çok benzer. Ama bu tasarımın uygulamaya aynen uygulanıp uygulanmayacağı ise şimdilik belli değil.

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