Facebook sesli sohbet özelliğini Messenger Rooms'a getiriyor

iPhone'lar için davetiye sistemiyle çalışan sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android cephesindeki çalışmalarına devam ederken Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar da bu noktada benzer mantıkta çalışan projeler geliştirmeye devam ediyor.

Twitter, geçtiğimiz dönemlerde Spaces adını verdiği yeni sesli odalar özelliğini duyururken Facebook da bir süredir Messenger Rooms sistemine yöneliyor.

#Facebook is working on audio rooms 👀

ℹ️ The feature appears to be in an early state of development, the UI is just a mockup at the moment. pic.twitter.com/vCBN7MCB6r

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 14, 2021

Facebook Android uygulamasının kodlarında keşfedilen yeni özellik, yine odalar aracılığıyla kullanıcıların sesli şekilde iletişim kurmasını sağlıyor.

Ekran görüntülerinden de net bir biçimde anlaşılabildiği gibi aslında Facebook'un sesli sohbet sistemi Clubhouse'un tasarımına çok benzer. Ama bu tasarımın uygulamaya aynen uygulanıp uygulanmayacağı ise şimdilik belli değil.

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