Facebook ve Instagram iOS 14.5 yükleyen kullanıcılara uyarı göndermeye başladı

Apple, geçen hafta tüm kullanıcılar için yayınladığı iOS 14.5 ile birlikte Uygulama İzleme Şeffaflığı isimli yepyeni bir sistemi hayata geçiriyor. Böylece uygulama geliştirenler aslında kullanıcıları herhangi bir şekilde takip etmek amacıyla izin istemek zorunda kalıyor. Ayrıca iOS 14.5 ile birlikte bu şartları yerine getirmeyen geliştiricilerin uygulamaları App Store'dan geri çekiliyor.

Tabii Facebook başta olmak üzere yüksek reklam gelirleri elde eden bazı şirketlerin iOS 14.5'in bu yeni özelliğine karşı tutumları oldukça sert. Son olarak Facebook ve Instagram uygulamasında kullanıcıların karşısına çeşitli bilgiler ve uyarılar geliyor.

Facebook ve Instagram, iOS 14.5 yükleyen kullanıcıların karşısına konuyla alakalı olarak çeşitli uyarılar getiriyor. Üç maddedeki açıklamalar şu şekilde listeleniyor:

REKLAM

Size daha kişiselleştirilmiş reklam göstermek.

Facebook'u ücretsiz tutmaya yardım etmek.

Müşterilerine ulaşmak için reklamlara güvenen işletmeleri destekleyin.

Facebook'un uygulama takibi için bu tarz bir hamle yapması şaşırtıcı değil. Kişiselleştirilmiş reklamlar; Facebook'un reklam modelinde çok önemli bir rol oynuyor. Bunları etkin şekilde devre dışı bırakmak için sunulan iOS 14.5 ise Facebook'un temeldeki gelir modeline ciddi zarar veriyor. Bildirimler, en azından bazı müşterilerin uygulama takibini sürdürmesine yol açarsa şirket için faydalı olabilir.

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