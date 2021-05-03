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Teknoloji Facebook ve Instagram iOS 145 yükleyen kullanıcılara uyarı göndermeye başladı
İNTERNET

Facebook ve Instagram iOS 14.5 yükleyen kullanıcılara uyarı göndermeye başladı

Facebook, iOS 14.5 ile birlikte gelen Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğini kullanıcılara kabul ettirmek ve reklam hedeflemeye aynı şekilde devam edebilmek için uygulamayı açan kullanıcılara bilgilendirici metinler göstermeye başladı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebook ve Instagram iOS 14.5 yükleyen kullanıcılara uyarı göndermeye başladı
Facebook

Apple, geçen hafta tüm kullanıcılar için yayınladığı iOS 14.5 ile birlikte Uygulama İzleme Şeffaflığı isimli yepyeni bir sistemi hayata geçiriyor. Böylece uygulama geliştirenler aslında kullanıcıları herhangi bir şekilde takip etmek amacıyla izin istemek zorunda kalıyor. Ayrıca iOS 14.5 ile birlikte bu şartları yerine getirmeyen geliştiricilerin uygulamaları App Store'dan geri çekiliyor.

Tabii Facebook başta olmak üzere yüksek reklam gelirleri elde eden bazı şirketlerin iOS 14.5'in bu yeni özelliğine karşı tutumları oldukça sert. Son olarak Facebook ve Instagram uygulamasında kullanıcıların karşısına çeşitli bilgiler ve uyarılar geliyor.

Facebook ve Instagram, iOS 14.5 yükleyen kullanıcıların karşısına konuyla alakalı olarak çeşitli uyarılar getiriyor. Üç maddedeki açıklamalar şu şekilde listeleniyor:

    Size daha kişiselleştirilmiş reklam göstermek.
    Facebook'u ücretsiz tutmaya yardım etmek.
    Müşterilerine ulaşmak için reklamlara güvenen işletmeleri destekleyin.

Facebook'un uygulama takibi için bu tarz bir hamle yapması şaşırtıcı değil. Kişiselleştirilmiş reklamlar; Facebook'un reklam modelinde çok önemli bir rol oynuyor. Bunları etkin şekilde devre dışı bırakmak için sunulan iOS 14.5 ise Facebook'un temeldeki gelir modeline ciddi zarar veriyor. Bildirimler, en azından bazı müşterilerin uygulama takibini sürdürmesine yol açarsa şirket için faydalı olabilir.

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