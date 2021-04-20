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Teknoloji Facebook yeni sesli görüşme servislerini duyurdu
İNTERNET

Facebook yeni sesli görüşme servislerini duyurdu

Facebook, Clubhouse'a rakip olarak geliştirdiği sesli iletişim servislerini duyurdu. Şu anda test aşamasındaki servislerin yakın zamanda hayata geçmesi bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebook yeni sesli görüşme servislerini duyurdu
Facebook

Kullanıcı kitlesini artırmaya devam eden Clubhouse, dev sosyal ağlara da örnek oluyor. Bu noktada Facebook, 'sesli sosyal ağ' kavramını temel alan servislerini duyurdu. Özellikler aslında üç parça halinde sunuluyor: 'Sadece Sesli Oda' olarak isimlendirilen odalara ek olarak Podcast sistemi ve bir de Ses Parçası adı verilen yeni özellikler sunuluyor.

Facebook, yeni özelliklerle birlikte doğrudan Clubhouse'u hedef alıyor.
Facebook, yeni özelliklerle birlikte doğrudan Clubhouse'u hedef alıyor.

Tahmin edilebileceği üzere Clubhouse'a doğrudan rakip olarak gösterilen özellik 'Sadece Sesli Oda' şeklinde geçiyor. Ama aslında diğer servisler de sesli görüşmeleri temel alarak bu sistemi çeşitlendiriyor. Tüm bu özellikler duyurulmuş olmasına rağmen şimdilik aktif değil. Ama yakında hayata geçmesi planlanıyor.

Rakipler her geçen gün artarken Clubhouse'un da bu noktada özellikle Android uygulaması tarafında hızlı davranması şart.

Facebook'un Clubhouse rakibi servisleri önümüzdeki hafta duyurulacak
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Facebook'un Clubhouse rakibi servisleri önümüzdeki hafta duyurulacak

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