Facebook yeni sesli görüşme servislerini duyurdu

Kullanıcı kitlesini artırmaya devam eden Clubhouse, dev sosyal ağlara da örnek oluyor. Bu noktada Facebook, 'sesli sosyal ağ' kavramını temel alan servislerini duyurdu. Özellikler aslında üç parça halinde sunuluyor: 'Sadece Sesli Oda' olarak isimlendirilen odalara ek olarak Podcast sistemi ve bir de Ses Parçası adı verilen yeni özellikler sunuluyor.

Facebook, yeni özelliklerle birlikte doğrudan Clubhouse'u hedef alıyor.

Tahmin edilebileceği üzere Clubhouse'a doğrudan rakip olarak gösterilen özellik 'Sadece Sesli Oda' şeklinde geçiyor. Ama aslında diğer servisler de sesli görüşmeleri temel alarak bu sistemi çeşitlendiriyor. Tüm bu özellikler duyurulmuş olmasına rağmen şimdilik aktif değil. Ama yakında hayata geçmesi planlanıyor.

REKLAM

Rakipler her geçen gün artarken Clubhouse'un da bu noktada özellikle Android uygulaması tarafında hızlı davranması şart.

TEKNOLOJİ Facebook'un Clubhouse rakibi servisleri önümüzdeki hafta duyurulacak

TEKNOLOJİ Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar

TEKNOLOJİ Clubhouse yapımcılara özel yeni seçenekleri test ediyor