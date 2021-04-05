Teknoloji Facebooktan sızan veriler arasında Mark Zuckerbergin telefon numarası da var
İNTERNET

Facebook'tan sızan veriler arasında Mark Zuckerberg'in telefon numarası da var

Facebook yeni bir skandalla tekrardan gündemde. Bu kez de toplamda 533 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ele geçirildi. Ayrıca şirketin üst kademedeki birçok isminin telefon numaraları da sızmış durumda. Mark Zuckerberg listenin ilk sırasında yer alıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebooktan sızan veriler arasında Mark Zuckerbergin telefon numarası da var
Facebook

Veri sızıntıları nedeniyle gündemden düşmeyen Facebook, yine bir skandala imza attı. Toplamda 533 milyon kullanıcının isimleri, doğum tarihleri, biyografi kısmındaki bilgileri, e-posta adresleri ve daha da önemlisi telefon numaraları internete sızdırıldı. Bu rakama 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri de buna dahil.

Şirketin yönetim kademesindeki birçok önemli ismin telefon numarası da sızdı.

Siber araştırmacı Dave Walker, Mark Zuckerberg ve Facebook'un kurucu ortakları Chris Hughes ve Dustin Moskovitz'in de sızdığını özellikle belirtiyor.

Önceki Facebook gizlilik ihlalleri arasında çokça duyulan Cambridge Analytica skandalı da yer alıyor. Bu olayda, 87 milyonun üzerinde Facebook kullanıcılarının kişisel verileri, siyasi veri analiz şirketi tarafından uygunsuz bir şekilde ele geçirildi. Şirket bu nedenle kullanıcı verilerini yanlış yönetilmesinden kaynaklı olarak Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.

Facebook'ta veri sızıntısı skandalı: 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi
TEKNOLOJİ
Facebook'ta veri sızıntısı skandalı: 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi

Video: Facebook'un Cambridge Analytica skandalı hakkında her şe

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