Facebook'tan sızan veriler arasında Mark Zuckerberg'in telefon numarası da var

Veri sızıntıları nedeniyle gündemden düşmeyen Facebook, yine bir skandala imza attı. Toplamda 533 milyon kullanıcının isimleri, doğum tarihleri, biyografi kısmındaki bilgileri, e-posta adresleri ve daha da önemlisi telefon numaraları internete sızdırıldı. Bu rakama 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri de buna dahil.

Şirketin yönetim kademesindeki birçok önemli ismin telefon numarası da sızdı.

Siber araştırmacı Dave Walker, Mark Zuckerberg ve Facebook'un kurucu ortakları Chris Hughes ve Dustin Moskovitz'in de sızdığını özellikle belirtiyor.

Önceki Facebook gizlilik ihlalleri arasında çokça duyulan Cambridge Analytica skandalı da yer alıyor. Bu olayda, 87 milyonun üzerinde Facebook kullanıcılarının kişisel verileri, siyasi veri analiz şirketi tarafından uygunsuz bir şekilde ele geçirildi. Şirket bu nedenle kullanıcı verilerini yanlış yönetilmesinden kaynaklı olarak Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.

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TEKNOLOJİ Facebook'ta veri sızıntısı skandalı: 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi

Video: Facebook'un Cambridge Analytica skandalı hakkında her şe