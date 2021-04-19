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Teknoloji Facebookun Clubhouse rakibi servisleri önümüzdeki hafta duyurulacak
İNTERNET

Facebook'un Clubhouse rakibi servisleri önümüzdeki hafta duyurulacak

Facebook, Clubhouse sesli sohbet uygulamasına rakip olacak servisler geliştirmeye devam ediyor. Bu noktada önümüzdeki hafta yeni servislerin duyurulması bekleniyor. Bazı özellikler doğrudan mevcut servislere dahil edilirken bazıları da ayrı bir uygulama şeklinde sunulabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebookun Clubhouse rakibi servisleri önümüzdeki hafta duyurulacak
Facebook

Sesli sosyal ağ Clubhouse, kullanıcı kitlesini artırmaya ve güçlenmeye devam ediyor. Değeri 1 yıl içinde 4 milyar dolara ulaşan servis, yakın zamanda Android'e açılmayı planlıyor.

En önemli noktalardan biri ise Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların da benzer hamlelere hazırlanması. Geçtiğimiz dönemlerde büyük sosyal ağlar bu konularda çeşitli adımlar attı. Ama ilerleyen dönemlerde daha farklı çalışmalar yapılması da söz konusu.

Facebook, Clubhouse rakibi servis ya da servislerini gelecek hafta duyuracak.
Facebook, Clubhouse rakibi servis ya da servislerini gelecek hafta duyuracak.

Facebook'un sesli iletişim servisleri yolda

Facebook'un önümüzdeki hafta Clubhouse benzeri çeşitli servisleri duyuracağı söyleniyor. Bazı servislerin bağımsız olarak sunulması, bazılarının da mevcut Facebook ve Messenger gibi uygulamaların içine dahil edilmesi bekleniyor.

Clubhouse alternatifleri her geçen gün artarken Android tarafındaki uygulama için de meraklı bekleyiş sürüyor. Son birkaç aydır çalışmaların devam etmesi neticesinde şirket cephesinden yeni bir bilgi de paylaşıldı: Clubhouse Android versiyonu Mayıs'ta hayata geçiyor.

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