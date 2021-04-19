Facebook'un Clubhouse rakibi servisleri önümüzdeki hafta duyurulacak

Sesli sosyal ağ Clubhouse, kullanıcı kitlesini artırmaya ve güçlenmeye devam ediyor. Değeri 1 yıl içinde 4 milyar dolara ulaşan servis, yakın zamanda Android'e açılmayı planlıyor.

En önemli noktalardan biri ise Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların da benzer hamlelere hazırlanması. Geçtiğimiz dönemlerde büyük sosyal ağlar bu konularda çeşitli adımlar attı. Ama ilerleyen dönemlerde daha farklı çalışmalar yapılması da söz konusu.

Facebook, Clubhouse rakibi servis ya da servislerini gelecek hafta duyuracak.

Facebook'un sesli iletişim servisleri yolda

Facebook'un önümüzdeki hafta Clubhouse benzeri çeşitli servisleri duyuracağı söyleniyor. Bazı servislerin bağımsız olarak sunulması, bazılarının da mevcut Facebook ve Messenger gibi uygulamaların içine dahil edilmesi bekleniyor.

Clubhouse alternatifleri her geçen gün artarken Android tarafındaki uygulama için de meraklı bekleyiş sürüyor. Son birkaç aydır çalışmaların devam etmesi neticesinde şirket cephesinden yeni bir bilgi de paylaşıldı: Clubhouse Android versiyonu Mayıs'ta hayata geçiyor.

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