Filistin'in cesur kızının Twitter hesabı kapatıldı

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Filistinli Ahed Tamimi’nin Twitter hesabı kapatıldı. Hesabın Twitter kapatılıp kapatılmadığına dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak Tamimi’nin akrabaları hesabın Twitter tarafından kapatıldığını söylüyor.

Filistinliler sosyal medya hesaplarından Tamimi'nin Twitter'ının yeniden açılması için kampanya başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın da Twitter hesabı kapanmış ancak daha sonra tekrar açılmıştı.

.@Twitter suspended imprisoned Palestinian teenager Ahed Tamimi’s account. Was she banned at the behest of the Israeli apartheid regime? pic.twitter.com/GkVhLj38uR — Dan Cohen (@dancohen3000) 27 Aralık 2017

Yıllar önce İsrail askerlerine karşı cesur tavırlarıyla dünyada tanınan Filistinli Ahed Tamimi'nin Twitter hesabı kapatıldı.

Assange'ın hesabının da neden kapandığı hakkında da net bir bilgi ya da Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri 19 Aralık'ta Ahed Tamimi ile annesi Neriman Tamimi'yi bir gün sonra da kuzeni Nur tamimi'yi gözaltına almıştı.

OYNAT 02:06 İsrail askerlerini tokatlayan 'Filistin'in cesur kızı' : Ahed Tamimi Batı Şeria'daki Kudüs protestolarında İsrail askerlerini tokatlayan Ahed Tamimi, bir hafta önce sabaha karşı evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmış, dün de tutukluluk süresi 4 gün uzatılmıştı. 'Filistin'in cesur kızı' lakabıyla tanınan 16 yaşındaki genç kızın işgalci askerleri tokatladığı görüntüler ortaya çıktı.