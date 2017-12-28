Filistin'in cesur kızının Twitter hesabı kapatıldı

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Filistinli Ahed Tamimi’nin Twitter hesabı kapatıldı. Hesabın Twitter kapatılıp kapatılmadığına dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak Tamimi’nin akrabaları hesabın Twitter tarafından kapatıldığını söylüyor.
- Filistinliler sosyal medya hesaplarından Tamimi'nin Twitter'ının yeniden açılması için kampanya başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın da Twitter hesabı kapanmış ancak daha sonra tekrar açılmıştı.
.@Twitter suspended imprisoned Palestinian teenager Ahed Tamimi’s account. Was she banned at the behest of the Israeli apartheid regime? pic.twitter.com/GkVhLj38uR
.@Twitter suspended imprisoned Palestinian teenager Ahed Tamimi’s account. Was she banned at the behest of the Israeli apartheid regime? pic.twitter.com/GkVhLj38uR— Dan Cohen (@dancohen3000) 27 Aralık 2017
Assange'ın hesabının da neden kapandığı hakkında da net bir bilgi ya da Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
- İsrail askerleri 19 Aralık'ta Ahed Tamimi ile annesi Neriman Tamimi'yi bir gün sonra da kuzeni Nur tamimi'yi gözaltına almıştı.
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