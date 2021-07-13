Teknoloji Fransa telif hakları nedeniyle Googlea 500 milyon euro ceza kesti
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Fransa telif hakları nedeniyle Google'a 500 milyon euro ceza kesti

Fransa Rekabet Kurumu, haberlerdeki içeriklerin medya şirketleriyle herhangi bir uzlaşma olmadan kullanılması nedeniyle Google'a ceza kesti. Eğer medya şirketleriyle istişare yapılıp uzlaşma sağlanmazsa Avrupa Birliği telif hakkı kuralları kapsamında günlük cezalar devreye girecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Fransa telif hakları nedeniyle Googlea 500 milyon euro ceza kesti
Google

Birçok farklı ülke, rekabete aykırı tutumları nedeniyle Google'a dava açıyor. Bu kez de başrolde Fransa var. Avrupa Birliği ülkesi, şirkete haberlerdeki telif haklarını gerekçe göstererek toplamda 500 milyon euro ceza kesti.

Fransa Rekabet Kurumu, medya şirketlerine ait içeriklerin Avrupa Birliğitelifhakkı kuralları kapsamında kullanmadığı için bu cezaya çarptırıldı. Bu noktada Google'ın medya şirketleriyle görüşmeler yapması ve içerikleriuygunşekillerdekullanılması gerektiği özellikle belirtiliyor.

Günlük 900 bin euroya kadar ceza kesilebilir

Ayrıca buna ek olarak Google'ın medya şirketleriyle mevcut içeriklerin kullanımına yönelik yeni bir teklif hazırlanması gerektiği ve aksi takdirse ise günlük 900 bin euroya kadar ceza kesilebileceği de biliniyor.

Google'ın konuyla alakalı açıklaması ise şu şekilde:

    Müzakere sürecinin tamamında iyi niyetle hareket ettik. Verilen bu ceza haber içeriğinin gerçekliğini yansıtmıyor.

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