Fransa telif hakları nedeniyle Google'a 500 milyon euro ceza kesti

Birçok farklı ülke, rekabete aykırı tutumları nedeniyle Google'a dava açıyor. Bu kez de başrolde Fransa var. Avrupa Birliği ülkesi, şirkete haberlerdeki telif haklarını gerekçe göstererek toplamda 500 milyon euro ceza kesti.

Fransa Rekabet Kurumu, medya şirketlerine ait içeriklerin Avrupa Birliğitelifhakkı kuralları kapsamında kullanmadığı için bu cezaya çarptırıldı. Bu noktada Google'ın medya şirketleriyle görüşmeler yapması ve içerikleriuygunşekillerdekullanılması gerektiği özellikle belirtiliyor.

Günlük 900 bin euroya kadar ceza kesilebilir

Ayrıca buna ek olarak Google'ın medya şirketleriyle mevcut içeriklerin kullanımına yönelik yeni bir teklif hazırlanması gerektiği ve aksi takdirse ise günlük 900 bin euroya kadar ceza kesilebileceği de biliniyor.

Google'ın konuyla alakalı açıklaması ise şu şekilde:

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Müzakere sürecinin tamamında iyi niyetle hareket ettik. Verilen bu ceza haber içeriğinin gerçekliğini yansıtmıyor.

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