Teknoloji Gazze Google Haritalarda neden bulanık görünüyor?
İNTERNET

Gazze Google Haritalar'da neden bulanık görünüyor?

Dünyanın en fazla kullanılan harita servisi Google Haritalar, Gazze'yi düşük çözünürlüklü olarak gösteriyor. Yani aslına bakılırsa tepeden bakıldığında binalardaki, yollardaki ve şehirdeki tahribatın görünmemesi için bir sansür uygulanıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Gazze Google Haritalarda neden bulanık görünüyor?
Google Haritalar

Google Haritalar ya da Yandex Haritalar, dünyanın en fazla kullanılan yön bulma servislerinin başında geliyor. Böylece hem masaüstü hem de mobil uygulamalar üzerinden konum bazlı olarak kapsamlı sorgulama yapılabiliyor. Tabii bu noktada birçok farklı kriter de göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca kullanıcılar istediği filtreleri uygulayarak görüntüleri daha net bir biçimde irdeleyebiliyor.

İşin ilginç kısımlarından biri ise Gazze'nin Google Haritalar'da bulanık görünüyor olması. Askeri bir nokta değilse normalde bu servis üzerinden coğrafi konumlara ilişkin tüm detaylar görüntülenebiliyor. Fakat bazı durumlarda ABD haritaları çeşitli şekillerde sınırlandırıyor.

Solda Gazze'nin Google Earth görüntüsü ve sağda Kuzey Kore Pyongyang'ın en son mevcut görüntüsü. Yani aslında Kuzey Kore'deki cadde ve sokaklar bile net biçimde görünürken Gazze'de bu şekilde görünüyor olması milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor.
Solda Gazze'nin Google Earth görüntüsü ve sağda Kuzey Kore Pyongyang'ın en son mevcut görüntüsü. Yani aslında Kuzey Kore'deki cadde ve sokaklar bile net biçimde görünürken Gazze'de bu şekilde görünüyor olması milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor.

Bundan tam olarak 24 yıl önce ABD ve İsrail arasındaki güvenlik problemleri, İsrail ve Filistin'in bazı bölgelerinde uydu görüntülerinin yüksek çözünürlüklü paylaşımının önüne geçmiş. Hatta o dönemde uygu görüntülerinin herhangi bir ticari amaçla kullanılması da yasaklanmış. Ama bu yasak geçtiğimiz sene itibariyle sonlanmıştı. Bu durumda kullanıcıların aklına takılan ortak soru şu: Gazze Google Haritalar'da neden yüksek çözünürlüklü olarak görünmüyor?

Google ve Apple'dan açıklamalar var

Google, konuyla alakalı olarak BBC'ye yaptığı açıklamada uydu görüntülerinin elde edilmesi konusunda birçok farklı şirket ya da sağlayıcıyla çalıştıklarını; dolayısıyla yüksek çözünürlüklü görüntüler geldikçe servisin yenilendiğini bildirdi. Apple'ın da bir açıklaması var. Benzer şekilde Cupertinolu şirket de haritaların yüksek çözünürlükle yakında güncelleneceğini bildirdi. Yani aslına bakılırsa teknik açıdan hiçbir sorun görünmüyor. Ancak bu noktada geçtiğimiz yıllarda uygulanan yasağın payı olduğu kuşkusuz.

Filistin'in bazı bölgelerinde yüksek çözünürlüklü hallerini engelleniyor oluşu, uzmanlar tarafından 'yıkımın rahat rahat görüntülenmesinin önüne geçmeyi' amaçladığı belirtiliyor. Yine bu alanda da bir çifte standart uygulandığı ve Gazze'nin düşük çözünürlükte görüntülenebiliyor olmasının plan dahilinde olduğunu anlamak zor değil.

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