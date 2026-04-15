Göktürk-2B ile çekildi: İşte Ağrı Dağı

Göktürk-2B ile çekildi: İşte Ağrı Dağı

15:2215/04/2026, Çarşamba
G: 15/04/2026, Çarşamba
DHA
MSB, Ağrı Dağı'nın Göktürk-2B ile çekilen fotoğrafını paylaştı.
MSB, Ağrı Dağı'nın Göktürk-2B ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın uzaydan çekilen fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Göktürk-2B keşif uydusu, göreve başladığından bu yana milyonlarca kilometrekarelik alanı yüksek çözünürlüklü kameralarıyla kayıt altına aldı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 700 kilogram kütledeki Göktürk-2B uydusunun göreve başladığı günden bu yana 3 yıl boyunca dünya etrafında 680 kilometre irtifada 16 bin 100 tur atarak metre altı çözünürlükte 8 milyon 485 bin kilometrekare görüntü çekimi gerçekleştirdiği ifade edildi.

"GÖKYÜZÜNÜN ÖTESİNDE, VATANIN İZİNDE"

Paylaşımda ayrıca Ağrı Dağı'nın Göktürk-2B uydusu tarafından çekilen fotoğrafına yer verilerek, şöyle denildi:

  • "Zirveden uzaya 3 yıldır kesintisiz görev. Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na uzaydan bir bakış. Göktürk-2B uydumuzun 15 Nisan 2023 tarihinde Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden (ABD) fırlatılışının 3'üncü yılında, Anadolu'nun en yüksek noktasını uzaydan selamlıyor. Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığına bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli komuta kontrolündeki uydumuz dünyanın dört bir yanına uzanan görev sahasında uzaydaki güçlü varlığımızın simgesi olmaya devam ediyor. Gökyüzünün ötesinde, vatanın izinde."
