Google Almanya'ya soruşturma başlatıldı

Amazon, Apple, Facebook ve Google gibi platformlar pazar konumları nedeniyle sık sık sorguya çekiliyor. Yani aslında bu tip büyük şirketlerle birlikte yöneticiler sık sık ifade vermek durumunda kalıyor. Yeni bir soruşturma ise doğrudan Google'ın çatı şirketi Alphabet'i hedef alıyor.

Alphabet'in, elde ettiği verilerle avantajlı konuma geçip geçmediği sorgulanacak.

Almanya Federal Kartel Ofisi tarafından başlatılan soruşturma, Google'ın kişisel verileri nasıl kullanıp kullanmadığı konusuna dayanıyor. Hatta veri kullanımıyla birlikte hangi seçenekleri kullanıldığının masaya yatırılması da söz konusu.

Konuyla alakalı açıklamalar yapan Almanya Federal Kartel Ofisi Başkanı Andreas Mundt ise şunları söylüyor:

Google arama motoru, Android işletim sistemi, YouTube ya da Google Haritalar veya Chrome web tarayıcısı gibi servisler nedeniyle Google'ın bu noktada şirketler arasındaki rekabette çok önemli bir avantajı olduğu söylenebilir.

DÜNYA Dört dev sorguda