Teknoloji Google Asistan Android 12 ile birlikte yeni özellikler kazanıyor
İNTERNET

Google Asistan Android 12 ile birlikte yeni özellikler kazanıyor

Google'ın sonbahar aylarında yayınlayacağı Android 12 ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak güncellenen Google Asistan'ın telefonu sesli olarak kapatma işlevi de dahil olmak üzere birçok farklı yetenek kazanacağı yönünde.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Asistan Android 12 ile birlikte yeni özellikler kazanıyor
Android 12

Google Asistan, her yeni güncellemeyle ek özellikler kazanmaya devam ediyor. Evet; sesli komutlar aracılığıyla birçok işlev gerçekleştirilebiliyor. Ama yine de temel düzeydeki özelliklerde bazı sıkıntılar var.

Google Asistan'ın bu sayede çok daha işlevsel hale geleceği tahmin ediliyor.
Google Asistan'ın bu sayede çok daha işlevsel hale geleceği tahmin ediliyor.

Android 12 ile sesli asistan kapsamlı bir güncelleme alacak gibi görünüyor. İlk etapta Google Pixel akıllı telefonlar için sunulacak olan yeniliklerin ardından diğer Android 12 yüklü modellere dağıtılacağı da biliniyor.

En yeni Android sürümüyle birlikte güç düğmesine uzun süre basıldığında Asistan aktive edilebiliyor. Daha sonrasında kontroller sesli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Hatta yeni görevlerle birlikte telefonunkapatılması işlevi de buna dahil.

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