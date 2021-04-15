Google Asistan ödeme bilgilerini doldurmaya başlıyor

GoogleAsistan güncellemelerle birlikte yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Şu anda üzerinde çalışılan sistem, ödeme bilgilerinin sesli asistantarafından doldurulmasını sağlıyor.
Google aslında Haritalar'daki restoran işletme bilgilerini güncellemesine yardımcı olmak amacıyla Duplex AI teknolojisini kullanıyordu ve bu sayede kullanıcıların telefonla rezervasyonyapmasına yardımcı oldu. Bu aşamadan sonra ise sipariş verirken ödemelerin tamamlanması konusunda gerekli tüm bilgiler doğrudan Asistantarafından sağlanacak gibi görünüyor.
Buna ek olarak Google'ın akıllı ev cihazlarına sahip iPhone kullanıcılarıiçin yeni özelikler test ediliyor. Bu hafta, Asistan destekli ekranlardan ya da hoparlörlerden 'Telefonumu Bul' komutuyla kayıp cihazlara ses gönderilmesi sağlanabilecek. Bu aslında Androidcihazlariçin zaten mevcut. Ancak iPhone'larda tam anlamıyla yer almıyordu.