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Teknoloji Google Asistan ödeme bilgilerini doldurmaya başlıyor
İNTERNET

Google Asistan ödeme bilgilerini doldurmaya başlıyor

Yeni güncellemenin ardından Google Asistan uygulaması artık ödeme bilgilerini de doldurmaya başlıyor. Böylece kullanıcılar onay verdiği takdirde internet alışverişlerindeki 'ödeme' kısmı hızlıca doldurulabilecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Asistan ödeme bilgilerini doldurmaya başlıyor
Google Asistan

GoogleAsistan güncellemelerle birlikte yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Şu anda üzerinde çalışılan sistem, ödeme bilgilerinin sesli asistantarafından doldurulmasını sağlıyor.

Google aslında Haritalar'daki restoran işletme bilgilerini güncellemesine yardımcı olmak amacıyla Duplex AI teknolojisini kullanıyordu ve bu sayede kullanıcıların telefonla rezervasyonyapmasına yardımcı oldu. Bu aşamadan sonra ise sipariş verirken ödemelerin tamamlanması konusunda gerekli tüm bilgiler doğrudan Asistantarafından sağlanacak gibi görünüyor.

Google'ın akıllı ev ürünlerini kontrol etmeyi sağlayan iPhone uygulaması, kayıp cihazlara hızlıca bildirim göndermeyi sağlıyor.
Google'ın akıllı ev ürünlerini kontrol etmeyi sağlayan iPhone uygulaması, kayıp cihazlara hızlıca bildirim göndermeyi sağlıyor.

Buna ek olarak Google'ın akıllı ev cihazlarına sahip iPhone kullanıcılarıiçin yeni özelikler test ediliyor. Bu hafta, Asistan destekli ekranlardan ya da hoparlörlerden 'Telefonumu Bul' komutuyla kayıp cihazlara ses gönderilmesi sağlanabilecek. Bu aslında Androidcihazlariçin zaten mevcut. Ancak iPhone'larda tam anlamıyla yer almıyordu.

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