Google bu kez uygulama mağazasındaki ücretlendirmeler nedeniyle dava edildi

Google, kullanıcı hareketlerini birçok farklı yöntemle izlediği gerekçesiyle geçtiğimiz dönemlerde çeşitli davaların başrolünde yer almıştı.

Hatta son olarak Google Asistan'ıngizlidinleme yaptığı iddia edilerek bir kez daha dava edilmişti. Bugün gelinen noktada ise konu farklı olsa da sonuç aynı: Şirket, Google Play ücretlendirmesinden dolayı ABD'deki bazı eyalet başsavcıları tarafından dava edildi. Kaliforniya'da açılan davaya toplamda 37 eyaletin savcıları katıldı.

Google bu kez de uygulama mağazasındaki ek dijital ürünlerin ücretsiz olması nedeniyle dava edildi.

Google, Play Store'da yapılan uygulama satışlarından yüzde 30'luk bir komisyon alıyor. Fakat buna ek olarak satılan dijital ürünlerden komisyon alınması gibi bir durum da söz konusu. Zira Google geçtiğimiz günlerde bununla alakalı bir açıklama yapmıştı. Fakat milyonlarca kullanıcı bu dijital ürünlerdeki ücretlendirmeyi yanlış buluyor.

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Davanın nasıl sonuçlanacağı belli değil. Fakat geçtiğimiz dönemlerde birçok farklı şirket benzer sebeplerden dolayı dava edilmişti. Hatta bunlar arasında oyun geliştiricisi Epic Games de var.

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