Google Chrome hatayla kapatılan sekme gruplarını açmayı sağlayan özellik geliştiriyor

Google Chrome, Firefox ya da Opera fark etmeksizin web tarayıcılar eskiye oranla çok fazla sekmeyle çalışmaya imkan tanıyor. Ama bu durum beraberinde bazen olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Mesela gruplanan sekmelerin yanlışlıkla kapatılması gibi...

Chrome yakında bunu ortadan kaldırmak için yanlışlıkla kapatılan bir grup sekmeyi geri yüklemeye izin vermeyi planlıyor. Böylece Windows'ta CTRL + Shift + T kısayolu ya da macOS'ta CMD + Shift + T kısayollarıyla işlem gerçekleştirilebiliyor. Ancak bu kapatılan mevcut sekmeyi tekrardan açmayı sağlıyor. Yani aslına bakılırsa grup haline getirilen sekmeleri bu yöntemle geri almak mümkün değil.

Şu anda Canary önizlemesürümünde test edilen özellik her şey yolunda giderse yakında finalsürümlerde hayata geçirilebilir. Böylece sekmeleri gruplandırıp daha düzenli çalışan fakat bunun sonrasında hatayla grupları kapatan kişiler bu sayede eski sekmeleri geri getirmiş oluyor.

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